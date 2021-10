Vecinos y Alcaldía desconocen nuevo diseño de la línea amarilla del tren

A cuatro días del anuncio del trazo final de la línea amarilla del tren metropolitano, los vecinos de distintas OTB y funcionarios de la Alcaldía de Cochabamba desconocen el diseño final del proyecto.



El pasado viernes el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, informó que se decidió construir la línea urbana del tren metropolitano en el borde del río Rocha. Descartó así las dos propuestas presentadas por la Alcaldía, porque son “inviables”.



El vicepresidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), Pedro Luna, indicó que este proyecto no fue socializado con los sectores afectados.



“Hicimos las consultas en las OTB afectadas por este proyecto y ellas señalan que no se les ha informado ni desde la Alcaldía, tampoco del Gobierno central. Se tiene que socializar técnicamente qué tipo de proyecto es”, dijo Luna.



Asimismo, la presidenta del barrio Irlandés, Emma Urcullo, indicó que no se les consultó sobre ninguno de los trazos. Tampoco se les permitió participar en la reunión que hubo este fin de semana en instalaciones de la Unidad Técnica de Ferrocarriles (UTF).



En tanto, el secretario de Planificación del Cercado, Carlos Carrasco, indicó: “Lamentamos que no nos hayan mostrado el proyecto. No podemos emanar ningún criterio, porque no conocemos”.



Instó al Ministro de Obras Públicas y a los técnicos de la UTF a entablar una reunión para la evaluación técnica del trazo de la línea amarilla del tren.



En el trazo definido por Montaño se plantea construir la línea urbana por el borde del río Rocha con una vía elevada. La propuesta fue presentada por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB).



El proyecto del tren se construye desde 2017. Tiene una inversión de 447 millones de dólares. La empresa constructora es la Asociación Tunari compuesta por JOCA de España y Molinari de Suiza.

Quillacollo bloquea contra vía del tren



Vecinos de distintas OTB del Distrito 10 de Quillacollo bloquearon ayer las avenidas Blanco Galindo y Víctor Ustáriz para exigir la apertura de una vía que fue cerrada para hacer los trabajos de la línea verde del tren.

“Estamos movilizados y bloqueando la avenida Capitán Ustáriz y la Blanco Galindo en señal de protesta por el cierre de la avenida Bilbao Rioja. Está vía es troncal, porque permite conectar a 23 OTB, en el lugar hay unidades educativas y es un camino al botadero”, señaló el presidente del Distrito 10, Nelson Maldonado.







Otros vecinos indicaron que en una reunión de socialización se les informó que el cierre será definitivo, por lo que también afectará a las líneas de transporte público.