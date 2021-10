A seis años del puente caído de la avenida Independencia todavía no hay responsables

Seis años después del colapso del puente de la avenida 6 de Agosto e Independencia, el 22 de octubre de 2015, aún no hay responsables ni reposición.



La estructura sigue siendo inservible y el caos vehicular empeoró en toda esa zona.



Los vecinos de la OTB 6 de Agosto recordaron ayer los seis años del puente caído con una torta y reclamaron por la falta de solución y reparación de los daños.



“Nos han engañado con una obra que ni cumplió el año y se cayó. Hemos sacado la plaqueta que sólo representa la vergüenza y la corrupción de exautoridades. Somos muchos vecinos que estamos cansados de que no haya nada”, indicó el vicepresidente de la OTB, René Quispe.



Tanto en la parte norte, sur y debajo de las gradas que servían para los peatones viven personas en situación de calle y la presencia de policías es escasa. Quispe dijo que este lugar genera inseguridad para los que circulan, especialmente, en la noche. Además, los días de feria las avenidas son de alto tráfico.



La obra fue ejecutada en la gestión del exalcalde Edwin Castellanos, del MAS, en 2014 y colapsó a los 10 meses de su entrega. Demandó una inversión de 11,7 millones de bolivianos.



La nueva gestión municipal y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia filial Cochabamba insisten en reponer la plataforma, pero sin determinar de dónde saldrán los recursos. En tanto, el juicio oral se desarrollará recién el 10 enero del 2022 contra los presuntos responsables.



“Es un tema muy delicado. Existe predisposición del alcalde en reponer, pero tiene que ser en base a términos técnicos que respondan a un acto de entera y grata responsabilidad que más adelante no le generen inconvenientes por terceras personas”, remarcó el secretario de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Orlando Vargas.



Respecto a la propuesta de reposición, dijo que actualmente la Alcaldía se encuentra en la etapa de valoración técnica y que en 15 días concluirá, pero la decisión estará sujeto a la parte jurídica y técnica.