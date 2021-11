Más de 400 mil escolares recibirán el Juancito Pinto en 32 financieras

Al menos 32 agencias del Banco Unión están habilitadas en Cochabamba para cancelar el bono Juancito Pinto de 200 bolivianos a 440. 286 estudiantes de primaria, secundaria y educación especial de establecimientos educativos fiscales y de convenio.



El incentivo a la permanencia escolar comenzó a entregarse ayer a los padres de familia de los beneficiarios y podrá cobrarse hasta el 18 de diciembre, informó el director departamental de Educación, Iván Villa.



“En los lugares donde no hay agencias bancarias, los directores se harán cargo de la entrega”, puntualizó.



Por su parte, el ministro de Educación, Adrián Quelca, detalló que los padres o en su defecto los tutores de los alumnos deben acudir al banco para cobrar el beneficio y que la cancelación se hará previa presentación de la cédula de identidad y una fotocopia simple de este documento. (Ver infografía).



“Como estamos todavía en situación de la pandemia de la Covid-19, no se hará la entrega del bono en las unidades educativas. Por la inauguración, ayer, se hizo el pago de forma excepcional en la zona sur de Cochabamba y en las capitales de los ocho departamentos”, afirmó.



En esta gestión, el Gobierno nacional destinó más de 486 millones de bolivianos para entregar el bono a 2.370.037 estudiantes, a 150 mil más que el 2020.



Del total de alumnos que tendrá el incentivo, 1.272.725 corresponden al nivel primario; 1.086.082, a secundaria, y 11.230, a educación especial, según un informe del Ministro.



Entre tanto, el gerente regional del Banco Unión, Marco Camacho, precisó que en todo el departamento el beneficio se pagará en 16 agencias en el área rural y en otras 16 sucursales que se encuentran en las provincias de Cochabamba.



“Estamos presentes en todas las regiones y en las localidades donde no tenemos agencia física programaremos visitas con nuestra agencia móvil a través del bus Sariri para llegar a todos los beneficiarios”, aseveró.



Camacho enfatizó que, en caso de que los padres de algún estudiante estén ausentes por diversos motivos, se cancelará el bono siguiendo el procedimiento administrativo establecido por el Ministerio de Educación que incluye la participación del colegio.



Ayer el presidente Luis Arce inició el pago del bono e inauguró la unidad educativa San Francisco I y II en el barrio de Villa Sebastián Pagador, al sur de la ciudad.