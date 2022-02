Arbieto denuncia invasión urbana de Cercado y anticipa bloqueos

Sectores sociales de Arbieto denunciaron ayer irregularidades en la homologación de la ampliación de la mancha urbana de Cercado y advirtieron con bloqueos desde el lunes si no se soluciona este conflicto limítrofe. Más de 20 OTB del Distrito 4 en la zona norte de este municipio son las afectadas, informó el alcalde Crispín Chiri.



El lunes, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, presentó el informe de suficiencia técnica para la homologación del proyecto de Cercado, que beneficiaría a más de 30 juntas vecinales de los distritos 9 y 15 de la zona sur. Tras recibir estos documentos, el alcalde Manfred Reyes Villa garantizó la aprobación de la ley en una semana.



Sin embargo, Chiri denunció que Ruiz presentó informes con presuntas irregularidades. “Esta zona estaba en una denuncia expresa, pero estábamos esperando, de acuerdo con la Ley 339, una resolución de la Gobernación. Nos sentimos indignados y no vamos a dejar este avasallamiento. No entendemos el accionar de Ruiz a favor de Cercado”, cuestionó.



La homologación de la mancha urbana contempla hasta la extranca y la quebrada de Arbieto. Esta situación provocó que los sectores sociales de esta zona dieran un plazo de 48 para la reversión, caso contrario bloquearándesde el lunes la avenida Petrolera. Nelson Virreira, ejecutivo de la provincia Esteban Arce, dijo que también se sumará el municipio de Santiváñez.



Las OTB 20 de octubre, San Salvador, Irajaipa B, entre otras, son algunas de las afectadas directamente, según el subalcalde del Distrito 4, Raúl Mendoza.



Por su parte, el alcalde Reyes Villa negó un avasallamiento territorial y señaló que el trabajo fue coordinado con el Viceministerio de Autonomías y que cuentan con la suficiente documentación y aprobación en La Paz.



“Ahora estas personas que estaban en el límite podrán tener derecho a una OTB, inversiones, coparticipación y su derecho propietario, porque llevan más de 20 años en el lugar, nadie les puede sacar”, sostuvo el munícipe.

Otros problemas



El vocero de la Alcaldía, Henry Rico, aseguró que Cercado también tiene problemas limítrofes con cinco municipios que lo rodean: Sacaba, Tiquipaya, Colcapirhua y Quillacollo.



Remarcó que la solución debe darse en una reunión entre el Viceministerio de Autonomías y los responsables de Asuntos Territoriales de los municipios.



“En el caso de Arbieto, el municipio de Cercado está dentro de su jurisdicción y, en ese marco, el Viceministerio dio luz verde para la ampliación. Como es el nivel central, el Gobierno Municipal entiende que ahora ya no existen problemas limítrofes”, agregó.



Respecto a los otros municipios, como Sacaba, Rico dijo que es estrictamente judicial. En Tiquipaya y Colcapirhua aún está en negociación. La única autoridad competente para determinar los límites es el Viceministerio, añadió.



Para Rico, los bloqueos ya no deberían ser en la carretera al valle alto, advertencia liderada por los sectores sociales de Arque, porque no es un problema que Cercado haya iniciado. Además, recordó que se cuenta con la aprobación de la instancia nacional.

Más de cinco años de calvario en el sur

Las organizaciones sociales de los Distritos 9 y 15 de Cercado dieron a conocer que por más de cinco años solicitaron la homologación de la mancha urbana. El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, indicó que este beneficio coadyuvará con la regulación de los pasajes de transporte y acceso a servicios. “Ya no serán el patio trasero de la ciudad”, agregó.