Remozan ciclovía con coloridos pasos a desnivel y anuncian patrullaje con “scooters”

El alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa inspeccionó este viernes los trabajos realizados en la ruta norte de la ciclovía y anunció patrullajes con scooters como medio de transporte para brindar seguridad a la población.

“Hemos empezado a intervenir todo lo que significa la ciclovía no solo en el mantenimiento, si no vamos a hacer toda la red de ciclovía que yo había ofrecido en el programa de Gobierno. Queremos que otra vez vuelva la bicicleta, pero hacer realmente redes de ciclovía, no vamos a pintar la calle”, manifestó la autoridad.

Explicó que se está sustituyendo los ármicos de las ciclovías por puentes a desnivel, además se prevé la construcción de un puente elevado en la avenida Villarroel. “Vamos a seguir creciendo la ciclovía, primero el trabajo en la ciudad para luego unirnos a Sacaba, Quillacollo, Colcapirhua, Tiquipaya, cosa que el que quiera hacer deporte venga a Cochabamba”, añadió.

Acotó que, considerando los hechos de robo reportados en la ciclovía y la zona del cerro San Pedro, reforzarán la seguridad con scooters. “Le vamos a dar la seguridad necesaria a la ciclovía, vamos a tener scooters que estamos trayendo para cuidar a la gente, además va a estar bien iluminada, en los túneles igual”, sostuvo.

Demanda

Diferentes colectivos deportivos denunciaron ayer que los hechos de robo en las gradas del Cristo de la Concordia se incrementaron en los últimos días, por lo que exigen un control permanente en el sector. Prevén realizar una solicitud al municipio y la policía recolectando firmas.