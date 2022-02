Imputan a Gallinate por 3 delitos y la defensa niega sobreprecio

La Fiscalía imputó ayer al alcalde de Colcapirhua Nelson Gallinate por los presuntos delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, tras una denuncia por sobreprecio en la compra de 10 mil pruebas de antígeno nasal.

En tanto que otros dos funcionarios fueron acusados por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes.

El abogado defensor de Gallinate, Marcelo Rodríguez, confirmó que este sábado se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares, pero rechazó que exista sobreprecio en la adquisición de insumos para diagnosticar la Covid-19.

“Aquí hay una movida política, se han inventado un proceso por una compra de antígeno nasal. El Alcalde, antes de comprar, consiguió la cotización del municipio de Oruro referente a la adquisición del insumo, y es así que se entera que allá se pagó 108 bolivianos y él consiguió con 58”, afirmó.

Rodríguez sostuvo que existen descargos de que el Alcalde cumplió con todo el procedimiento administrativo e incluso solicitó autorización al Concejo para hacer la compra por emergencia.

Mientras su defensa prepara los alegatos para la autoridad edil continúe ejerciendo sus funciones, la Fiscalía solicitará al juez de turno que sea detenido preventivamente, de acuerdo a fuentes cercanas al caso.

El munícipe permaneció hasta hoy sin dar su versión sobre la denuncia, aunque el pasado jueves convocó a una conferencia de prensa que se suspendió porque fue conducido a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la laguna Alalay en la ciudad de Cochabamba en calidad de aprehendido.

Simpatizantes y funcionarios ayer instalaron al menos tres vigilias, una en la Alcaldía y las otras dos en dependencias policiales, para exigir la liberación de Gallinate.

Pese a la ausencia de la primera autoridad del municipio, el gabinete resolvió atender a la población de forma regular, aunque varios trámites se encuentran paralizados porque se requiere su firma para validar.

La directora de Asesoría Legal de la Alcaldía, Ana María Quiroga, informó que el allanamiento a oficinas del Ejecutivo municipal hace dos días sorprendió a los funcionarios porque el Alcalde habría presentado toda la documentación que iba solicitando la Fiscalía en los plazos establecidos.

Concejo espera ser notificado

La presidenta del Concejo Municipal de Colcapirhua, Silvana Mallcu (MAS), aclaró ayer que aún no fueron notificados con una resolución judicial por el Ministerio Público, por lo que aún no hay posibilidad de elegir un alcalde interino.

“La Fiscalía no nos ha hecho llegar ninguna información oficial y responsablemente el Concejo ha decidido estar atento a la notificación. El Alcalde sigue en funciones mientras no haya una resolución, el reglamento general del Concejo que dice que si hay ausencia se deberá nombrar un interino de la misma línea, pero no hay normativa jurisprudencial”, enfatizó.

CC suspende al Alcalde y el MAS habla de objetividad

La Dirección Nacional de Comunidad Ciudadana (CC) comunicó ayer la suspensión de la Alianza al alcalde de Colcapirhua, José Nelson Gallinate, luego de que fuera imputado por una denuncia de sobreprecio en la adquisición pruebas de antígeno nasal.

“Comunidad Ciudadana ha sido siempre muy clara y coherente en el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Por esas declaraciones, la Dirección Nacional de Comunidad Ciudadana ha tomado la decisión de suspender de la Alianza al Sr. José Nelson Gallinate Torrico, en tanto dure la investigación del caso”, se lee en el documento.

En tanto que el diputado del MAS Pacífico Choque dijo que la Fiscalía actuó con “objetividad” y comentó que existen indicios de sobreprecio porque la misma empresa que vendió las pruebas a 58 bolivianos en Colcapirhua, dos días después, entregó el mismo insumo a 45 bolivianos a la Alcaldía de Arque, por lo que el daño ocasionado al municipio es de 130 mil bolivianos, aunque no presentó pruebas.