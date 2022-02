Casetas “ecológicas” tendrán costo; vecinos temen un nuevo mercado

Las casetas ecológicas que fueron presentadas ayer por la Alcaldía de Cercado para los comerciantes del Correo tendrán un costo superior a los mil bolivianos, dependiendo de la estructura, informó el intendente Enrique Navia. En tanto, los vecinos del sector previsto para el traslado temen que se forme un nuevo “mercadillo”.



Las casetas tienen una altura de 1,90 metros y 1,50 de ancho. Navia explicó que las variaciones dependerán de las características de cada sector, como el de accesorios de celulares, peluches o libros. Agregó que los comerciantes también pueden participar con sugerencias para los modelos. “Los comerciantes tienen que autofinanciarse. Nuestro prototipo tuvo una inversión de entre 1.800 a 2 mil bolivianos, de acuerdo con el modelo”, indicó.



Sin embargo, los comerciantes del Correo mantienen una vigilia en sus puestos y un piquete de huelga de hambre en la plaza 14 de septiembre. El encargado del Comité de Defensa de la Asociación 1 de mayo, Alfredo Quispe, anunció que más comerciantes se sumarán a la huelga y radicalizarán sus medidas en caso de no ser atendidos.



Por otra parte, vecinos de la OTB Santa Teresa rechazan el traslado de los comerciantes, porque temen que la avenida Ayacucho entre Heroínas y Colombia se convierta en otro “mercadillo”.



El dirigente Carlos Rivera sostuvo que la Alcaldía no socializó con los vecinos el traslado, por lo que enviaron cartas a las autoridades municipales para que descarten esta opción de reubicación. Navia dijo que se coordinó con los vecinos de la calle Colombia, pero Rivera desmintió tal acuerdo y lo declararon “persona no grata”.

Tres semanas de conflicto



Son 66 comerciantes que se rehúsan a migrar a la avenida Ayacucho entre Heroínas y Colombia. En tanto, la Intendencia notificó a varios puestos e identificó al menos cinco clanes.

El intendente Enrique Navia dijo que aguardan una resolución para el traslado. “No vamos a dar un paso atrás, no vamos a dejar que estén en el Correo. Vamos a recuperar esta zona para la población, no para los comerciantes”, sostuvo.

El dirigente de la OTB Santa Teresa, Carlos Rivera, indicó que se reunirán con autoridades del distrito para identificar otros lugares donde podrían ser trasladados los comerciantes del Correo.