Dos sectores observan nueva ley de parqueo tarifado y ven “privilegios”

El transporte federado y la Asociación de Radio Móviles de Cochabamba (Aramco) observaron ayer la Ley Municipal 1087/2022 de Parqueos Permitidos Prohibidos y Tarifados, aprobada los primeros días de enero por el Concejo Municipal y que ahora está en etapa de reglamentación.



El representante de Aramco, Mauricio Leoni, manifestó su rechazo a las “preferencias” para las autoridades policiales, de la Gobernación y de la Alcaldía. “Está bien que el presidente, el gobernador o el alcalde tengan esa prioridad, pero no los funcionarios. Todos tenemos el mismo derecho y el trato debe ser igual para todos”, indicó.



Otra observación es la sanción por infringir la norma y el costo de la grúa. Leoni dijo que estos detalles no están acorde a la crisis económica que dejó la pandemia por la Covid-19.



Una observación similar hace el dirigente del transporte federado, José Orellana. Señaló que la ley parece ser para otra ciudad porque Cochabamba tiene problemas en las vías y con comerciantes. “El departamento adolece de vías estructurantes. En los últimos 17 años las autoridades no planificaron y si estamos así es por falta de un buen ordenamiento”, sostuvo.



El director de Movilidad Urbana, Óscar Velarde, informó que este jueves, en una reunión, tratarán las observaciones para elaborar en consenso la reglamentación.



Destacó que con esta ley se quiere mejorar y ordenar el sistema vial del municipio. Se prevé que la siguiente semana se apruebe el reglamento y la norma entre en vigencia.

Detalles de la Ley

La Ley Municipal 1087/2022 de Regulación de Estacionamientos Temporales en Vías Públicas de la Ciudad de Cochabamba se aprobó en el Concejo Municipal el pasado 4 de enero. La concejala Claudia Flores señaló que la ley tiene la final de descongestionar la ciudad ante la enorme cantidad del parque automotor.

Las paradas para el ascenso y descenso de pasajeros del transporte público, estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad, estacionamientos estratégicos para instituciones privadas y públicas, son algunos detalles de la ley. Además de estacionamientos para vehículos eléctricos, la implementación de sistemas modernos para los espacios y una APP para realizar la reserva y el pago.