Comerciantes del Correo rechazan traslado a otros mercados y piden quedarse

Los comerciantes del Correo rechazaron ayer la propuesta de la Intendencia de trasladarlos a tres mercados: Norte, 23 de Marzo y Tokio Belén. El sector insiste en permanecer en el lugar patrimonial por dos años más.



“La reubicación ya se ha planificado. Ellos no pueden quedarse en el lugar. Además, tienen varias opciones, pero aun así no quieren. Creemos que las cosas no pueden ser por presión de ninguna parte, pero no vamos a torcer el brazo”, argumentó el intendente Enrique Navia.



Ayer se instaló una mesa de diálogo frente al piquete de huelga de hambre en la que participaron comerciantes y autoridades de la Intendencia, pero no se llegó a ningún acuerdo. Navia invitó a dialogar para encontrar solución que no sea su permanencia.



En contraparte, el secretario de la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales, César Gonzales, indicó que la Alcaldía no tiene planificación y sus propuestas son ambiguas.



“Se les dijo que ni las anteriores gestiones tocaron el Correo de esta forma. No hay consenso, no tienen planificación y sus propuestas apuntan a elefantes blancos. Si tiene planificación, que nos lo muestren en papeles”, sostuvo.



Navia dijo que ya se presentó informes a la Unidad Jurídica de la Alcaldía para iniciar los procesos de reversión de los puestos y con ello ya no serían comerciantes legales por lo que vamos a proceder a retirarlos.



Aseguró que el ordenamiento no sólo será en el Correo, sino también en el centro de la ciudad. “No les vamos a retirar, sino les vamos a dar condiciones, vamos a reordenar para trabajar mejor”, acotó.

Otras opciones



Los vecinos de la OTB Santa Teresa decidieron buscar por su cuenta nuevas opciones para el traslado de los comerciantes del Correo dentro del Distrito 10, en el centro de la ciudad, que reúnan mejores condiciones que la calle Colombia que propone la Alcaldía.



El dirigente de la OTB, Carlos Rivera, dijo que este domingo se reunirán y analizarán las alternativas. Aseguró que existen decenas de lugares en su jurisdicción, pero antes deben ser socializadas. Para los vecinos, la calle Colombia y la avenida Ayacucho no son adecuadas porque dañarían las jardineras y perjudicarían al peatón.