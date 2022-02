Denuncia pone en duda dónde se construirá la “Ciudadela de la Salud”

El asambleísta departamental Rodrigo Valdivia (Súmate) puso ayer en duda dónde se construirá la “Ciudadela de la Salud” al presentar un informe legal del ente legislativo que indica que no existe un lugar específico para este proyecto impulsado por el gobernador Humberto Sánchez.



Contó que intentaron hacer una inspección al lugar que inicialmente se había definido, el Club Hípico, pero se les negó con el informe legal No. 096/2022 que dice: “No tenemos señalado un predio específico por el asambleísta que demuestre que los predios a inspeccionar en favor de la Ciudadela de la Salud o que se encuentre a nombre del Ejecutivo”.



Para Valdivia, esta situación pone en duda el emplazamiento de dicha construcción anunciada en reiteradas ocasiones por la Gobernación.



“Nos han dicho que en diciembre iban a comenzar las obras, pero hasta la fecha no hay nada. ¿Nos están mintiendo? Exigimos que el Gobernador aclare esta situación si existe o no esa ciudadela”, indicó.



El asesor de la Gobernación, José de la Fuente, indicó que el terreno del hípico se encuentra en proceso de trámite, ya fue aprobado en la Cámara de Senado y ahora falta el visto bueno de la Cámara de Diputados.



Afirmó que no existe otro terreno de esta magnitud, 18 hectáreas. Respecto al inicio, en noviembre la Gobernación dijo que arrancaría el centro de radioterapia.



De la Fuente afirmó que la Aisem ya contrató a la empresa constructora y se le dio un anticipo. “Ellos solamente están esperando la aprobación de la Ley y al día siguiente empieza la construcción. Hay que aguardar la aprobación de los Diputados”, agregó.