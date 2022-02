El MAS activa acciones legales por el museo; Alcalde pide no politizar

Tres legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) dieron un nuevo paso en el conflicto del museo y activaron acciones legales ante el Servicio Estatal de Autonomías (SEA). En tanto, la Alcaldía pidió ayer dejar de politizar el tema.



El asambleísta departamental Sergio de la Zerda informó que el 23 de febrero se envió una solicitud de conciliación de conflicto competencial positivo a la directora del SEA, Helena Argirakis.



En su pedido señalan que uno de los hechos que dieron lugar a la controversia fue la Ley 1101 aprobada por el Concejo Municipal de Cercado para el inventario y traslado del museo al Jardín Botánico Martín Cárdenas.



Sobre esto, los legisladores del MAS observan que no obedece a las normativas nacionales y piden su abrogación. Además, está el artículo 7 de la norma, que dispone la conformación de un Directorio y que no menciona al nivel central, espacio respaldado por la Ley Nacional 593 de Declaratoria de Patrimonio Cultural, Material e Inmueble del Museo.



“Si es que no asiste la Alcaldía (a las audiencias convocadas por el SEA) o no llegamos a una conciliación, inmediatamente el informe que emita va a ser fundamental en los procesos legales que vayamos a iniciar ante la justicia”, sostuvo. Agregó que iniciarán otros procesos y continuarán fiscalizando el trabajo del Ministerio de Culturas.



“Este museo es un patrimonio que tenemos. Realmente nosotros estamos muy sorprendidos por la actitud del Alcalde”, dijo la concejala Silvia Soliz.



Al respecto, el alcalde Manfred Reyes Villa señaló que “no habría que politizar el tema” y que el museo “es de los cochabambinos, propiedad de la Alcaldía” y que se quiere que esté abierto a todos.

Un plantón en defensa del museo



Hace dos días, colectivos, activistas y ciudadanos realizaron un plantón en la plaza 14 de Septiembre en defensa del Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny y exigiendo respeto a la ley.

“El museo no se mueve”, “aves, murciélagos, anfibios presentes; no formes parte de la destrucción de su hogar” y “la vegetación y el museo ayudan, cuidemos la naturaleza” fueron algunos de los mensajes plasmados en carteles de los movilizados.

Son más de un centenar de instituciones, organizaciones, colectivos y colegios, entre otros, que desde hace más de un mes manifiestan su rechazo al traslado del museo y la construcción de un centro de convenciones en el lugar, propuesto por la Alcaldía.