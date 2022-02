Colcapirhua exige reconocer a la alcaldesa; el Concejo espera el acta

A más de tres semanas de elegirse a la alcaldesa suplente temporal de Colcapirhua, el Concejo Municipal no firmó el acta de la sesión y vecinos de más de 25 OTB se movilizaron ayer denunciando un intento de “desestabilización” en el municipio.



Nelly Mayta, de Comunidad Ciudadana (CC), asumió el cargo de alcaldesa suplente temporal de Colcapirhua el 8 de febrero, tras la detención de la autoridad titular Nelson Gallinate por un presunto caso de corrupción.



Sin embargo, vecinos tapiaron las puertas de ingreso al Concejo como medida de protesta tras conocerse que aún no se firmó el acta de la sesión en la que se eligió a Mayta.



“Hay una clara intención de desestabilizar al Ejecutivo municipal y lo han demostrado por cuanto hasta la fecha no se firman actas y están perjudicando la gestión municipal”, denunció el dirigente del Distrito A del municipio, Humberto Campos.



Advirtió que en el municipio no se permitirán “más pasanakus” de alcaldes “ni de personas que vayan en contra del progreso de Colcapirhua”.



Al respecto, la presidenta del Concejo Silvana Mallku, sostuvo que la situación se debe “a un malentendido” que surgió tras la destitución del secretario general, Valerio Santiváñez.



Explicó que la encargada de elaboración de actas no procedió a otorgar el documento de manera correcta para la firma. “Ella ha retrasado su trabajo. Hoy tenía que haberse procedido a la firma del acta, pero por los hechos suscitados no pudimos ingresar a nuestra fuente laboral”, dijo.



Una vez que se levanten las medidas, se convocará a sesión del Concejo para concluir este paso que respalda la gestión de Mayta, acotó.



Mallku solicitó resguardo policial para la institución. En tanto, un grupo de dirigentes permanece en vigilia en el sector.

Gallinate busca retomar funciones



Tras su detención, la Sala Penal No. 4 del Tribunal Departamental de Cochabamba determinó el 17 de febrero detención domiciliaria para el alcalde titular de Colcapirhua Nelson Gallinate, pero sin retomar a sus funciones.

Sin embargo, Gallinate dijo que alista una solicitud ante al juez del Juzgado Civil, Comercial, de Familia e Instrucción No. 1 de ese municipio para retornar a trabajar en la Alcaldía.

“La situación legal del Alcalde mejoró con la detención domiciliaria; él no fue destituido”, indicó anteriormente el abogado de la autoridad edil, Milton Soto. Se investiga al Alcalde por un presunto caso de corrupción en la adquisición de 10 mil pruebas de antígeno nasal.