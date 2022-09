Sacaba invita al Festival del Chicharrón, Escabeche y Enrollado

Dudas. El ministro de Planificación del Desarrollo dijo que no se puede precisar en qué proyectos se invertirá el... Ver más Aprueban préstamo de $us 400 MM, pero el Gobierno no aclara el destino

Investigación. Un diputado del MAS denunció el cobro de un soborno para adjudicar una obra carretera en Chuquisaca Ver más Secuestran documentos y hay arrestados por caso de corrupción en la ABC

Determinación. El Gobierno nacional destinó más recursos al Diredin, que ahora dispone de Bs 2.393,3 millones Ver más Duplican fondo de créditos SIBolivia para alcanzar a más productores