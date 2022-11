San Antonio, la plaza que está cerrada para evitar a los comerciantes

La plaza San Antonio, ubicada en el corazón de La Cancha, está cerrada desde hace unos 20 años por temor a que los comerciantes ambulantes se establezcan en el lugar y se convierta en otro mercado más.



La céntrica plaza San Antonio de Padua está así desde 2004 y está protegida por las ordenanzas municipales 3727 y 4088. El área verde está protegida por rejas y alrededor está cercada por casetas y puestos de diversas formas y tamaños.



El paisaje del lugar está marcado por decenas de árboles y jardines, además de una fuente de agua, bancas para descansar, césped y azulejos limpios. Por su apariencia, parece que nunca se hubiera estrenado.



Desde hace cuatro meses, los vecinos pueden entrar al lugar dos veces a la semana. Está abierto al público los jueves y domingos de 9:00 a 17:00. Se controla que no ingresen comerciantes ambulantes ni inhaladores de clefa.







Una vecina de la organización territorial de base (OTB) San Antonio, Blanca Fulguera, aseguró que es un lugar de descanso, se respira aire fresco por la vegetación y también se convierte en un lugar turístico por la afluencia de visitantes.



Es la única área verde de La Cancha; a varias cuadras a la redonda existen pocos árboles en las aceras, pero son opacadas por los negocios.



El dirigente de la OTB San Antonio, Nelson Álvarez, dijo que la plaza tiene un gran significado para los vecinos, porque fue recuperada. Hace más de 20 años, en este lugar deambulaban personas en situación de calle y abundaba la delincuencia.



De momento, no existe ningún otro proyecto para potenciar este lugar más que continuar con la apertura para los transeúntes en los días mencionados.

¿Parqueo subterráneo?



Los vecinos se alarmaron al recibir la noticia de que existía la propuesta de hacer un parqueo subterráneo en la plaza San Antonio. También transcendió de que sería un lugar para guardar mercadería de los comerciantes o que se instalarían baños públicos.



Álvarez indicó que no permitirán ningún otro proyecto que atente contra el área verde, porque se trata del “pulmón” de la OTB y del mercado.



Sin embargo, Gabriela Encinas, directora de Proyectos de la Alcaldía, aclaró que hubo una idea de un parqueo subterráneo y se lanzó una convocatoria pública para conocer las propuestas del sector privado, pero, al no existir respuesta, aseguró que no se hará ninguna intervención en la zona.



“Al no contar con propuestas, no hemos tenido que socializar nada con los vecinos, porque no existe proyecto o un perfil a diseño final. Nos hemos reunido con la dirigencia y les aclaramos todo, les dijimos que no tenían de qué alarmarse”, remarcó.