Se disuelve la comisión y dejan la estación del tren con comerciantes

A pesar de la urgencia por preservar la antigua estación del tren, la comisión de protección de esta “joya” arquitectónica se disolvió y el lugar sigue convertido en mercado.

La Gobernación desistió y dejó la comisión, aseguró el diputado Rory Ordoñez, de Comunidad Ciudadana (CC).

El lugar es manejado por la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE), pero esta ya no presta el servicio de trenes ni siquiera del bus carril.

Ordoñez dijo que la Gobernación tenía que consultar al Ministerio de Culturas sobre la situación de la estación, pero a la fecha no hubo respuesta. Las reuniones quedaron paralizadas.

En junio se anunció la conformación de la plataforma de recuperación en la que participarían ENFE, la OTB San Antonio, la Alcaldía de Cochabamba y la Gobernación. El propósito era elaborar un proyecto para ejecutarlo en 2023.

“ENFE nos dijo que no puede realizar ningún proyecto de revitalización, porque no cuenta con recursos y en esas reuniones debíamos resolverlo y contar con un plan hasta noviembre y no fue así”, indicó.

Ley de patrimonio



En 2015 se promulgó la ley que declara la estación y su corredor Patrimonio Ferroviario Edificado de Cochabamba.

El artículo 4 señala que los recursos económicos que genere deben destinarse al registro, conservación y rehabilitación de la edificación.

El artículo 8 indica que todas sus edificaciones y componentes deben permanecer íntegros, “prohibiéndose cualquier tipo de fraccionamiento futuro”.

La concejala Daniela Cabrera explicó, en junio, que en el artículo 10 se establece que el Ejecutivo debía generar un proyecto de recuperación en coordinación con ENFE, en 360 días, es decir, hasta 2016. En tanto, la estación continúa como depósito en el que se guarda mercadería por 3 bolivianos la noche y 60 al mes.

Los recursos de los alquileres se usan para pagar el salario de los funcionares de ENFE. El argumento es que la empresa no genera recursos ni para los sueldos.

El presidente de la Organización Territorial de Base (OTB) San Antonio, Nelson Álvarez, dijo que los vecinos están preocupados por la consolidación de comerciantes e insistió que la recuperación del lugar debe ser la prioridad de las autoridades municipales y departamentales.

Los vecinos no descartan movilizarse si es que las autoridades no proponen una solución. Asimismo, solicitarán reuniones con los que conforman la comisión de preservación de la antigua estación.

Memorias de un viajero del tren

Solo estar al interior es un viaje al pasado. Es un lugar para rememorar el cómo funcionaban los trenes en el lugar. Los muros enormes, la estructura arquitectónica, los ambientes, en fin, todo es un viaje al antaño de Cochabamba.

“Yo viajé con mi madre a Oruro, aún lo recuerdo. Compramos boletos y luego abordamos por ese costado. Ahora es todo distinto”, recordó Patricio Colque, un ciudadano que cada que pasa por La Cancha suele visitar la estación.

Como esta existen miles de historias que los ciudadanos recuerdan con nostalgia cada vez que pisan la estación.