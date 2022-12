Artesanos combaten contrabando con productos navideños creativos

Con innovación y costos bajos, los artesanos buscan ganarse clientes en las ferias navideñas que se desarrollan en Cochabamba y en los municipios. Además de los adornos tradicionales para Navidad y Año Nuevo, ofertan pequeñas cunas, abarcas y prendas de vestir para el niño Jesús, y pinturas con tonos propios de la temporada.

De acuerdo con la representante de artesanos en Cochabamba, María Elena Aldasoza, el trabajo que realizan a nivel nacional demuestra talento y experiencia.

“El trabajo de los artesanos bolivianos es mucho mejor que todo lo que ingresa del extranjero y los precios de los producción son económicos”, sostuvo Aldasoza, al momento de invitar a la feria nacional de la artesanía que empezó el viernes pasado y se extenderá hasta el 13 de este mes, en el estadio Félix Capriles.

La feria tiene la finalidad de contribuir a la reactivación económica del sector que fue afectada debido a la pandemia.

Por su parte, Juana Rodríguez, dirigente de la Asociación Niño Jesús de Sacaba, señaló que los artesanos ofertan productos desde 1 boliviano en la feria navideña de dicho municipio que se desarrollará hasta el 6 de enero.

Se exponen trabajos en cuero, madera, metal mecánica, porcelana fría, cartón y otros materiales. Además, se ofertan desde manillas con dedicatorias amorosas, con motivo del Mundial y otros, hasta finos portavineros trabajados en madera y metal, prendas de vestir, carteras, billeteras, mochilas en aguayo y otros.

Experiencias

Amalia Zárate, quien es artesana desde hace 20 años, asegura que se inició en el rubro con lo que aprehendió en el colegio y perfeccionó sus trabajos con el tiempo. Para Amalia, la artesanía es para quien tiene paciencia y algo de talento.

“Me dedico a hacer artesanía desde que salí del colegio. No me va tan mal, pero hace unos 15 años me iba mucho mejor. Lo que se requiere es mucha creatividad y paciencia. Pero también aprendí que se debe tener una variedad de artesanías para poder subsistir. Por ejemplo, durante la pandemia, lo que más se vendió fueron materos de madera y no los trabajos en porcelana fría”, sostuvo Amalia, quien comercializa sus trabajos en porcelana fría, entre 5 y 40 bolivianos y sus materos en 20.

Maribel Coria Torres es artesana sacabeña y ya lleva 10 años en el rubro. Está enfocada en la realización de adornos navideños, como es el caso de guirnaldas, botas de Papá Noel, muñecos de reciclados de papel y cartón, cuadros, trabajo en perlas, coronas para el niño Jesús, ropa, cunas, colchones, almohadones, las abarcas para el niño Jesús, a medida y a gusto del cliente, además de las coronas. Los trabajos que realiza son personalizados.

“Me dedico a la artesanía desde hace más de 10 años. Empecé haciendo trabajos en tela y en cartón. (…) Para la Navidad y Reyes, en particular mi persona se prepara desde enero, pero a partir de septiembre intensifico mi trabajo. Por ejemplo, en enero hago trabajos con material reciclado, como es el cartón y papel, mientras que en febrero me dedico a pintura en tela y bordado en cinta, y todo los voy guardando. Pero también hago artesanías que no son precisamente para Navidad”, sostuvo.

Todos los artesanos aseguran que la falta de mercados y el ingreso de productos del exterior están afectando al sector.

Exigen espacios para que puedan exponer sus productos.

¿Quiénes son los artesanos?

El viceministro de la Micro y Pequeña Empresa, Nelson Aruquipa, explicó que, de acuerdo a la Ley 306, artesano es aquella persona que ejerce una actividad creativa, preponderantemente manual y acorde a sus conocimientos, habilidades y técnicas que le permiten transforma la materia prima en un bien útil.

El artículo 6 de la Ley 306 clasifica a la actividad artesanal en: arte popular, artesanía utilitaria, artesanía de servicios y artesanía urbana y rural con identidad cultural.