Secretario General de la Alcaldía es acusado por trata y tráfico y abuso sexual

Cuatro jóvenes denunciaron al secretario general de la Alcaldía, Henry Rico, por los delitos de trata y tráfico de personas y abuso sexual. El acusado presuntamente los contactó por redes sociales y posteriormente les proporcionó dinero para que se trasladen desde Santa Cruz a Cochabamba.



Uno de los denunciantes explicó que el funcionario, junto a su amigo, fue contactado por Facebook para asumir un cargo en la comuna.



"Nos pide el WhatsApp para seguir en contacto, le pasamos, él se presenta y no dicen que ejerce cargo grande en la Alcaldía como Secretario General y que si no queríamos que él nos dé una mano amiga en venir a Cochabamba para poder trabajar en la gestión de del alcalde Manfred (Reyes Villa)", explicó uno de los jóvenes.



Según la denuncia, Henry Rico habría realizado una transferencia bancaria a las víctimas para que se trasladen a Cochabamba desde la ciudad de Santa Cruz porque tenía que "llenar cupos" de trabajo. Una vez que se llegaron, el Secretario General de la Alcaldía revisó los papeles en su oficina y les dio el visto bueno.



"Pasan los días y es cuando él nos dice que sexo con él a cambio de ingresar a trabajar. Nos ofreció ítem, sueldos altos", aseguró el denunciante, quien también sostuvo que el alcalde cochabambino, Manfred Reyes Villa, estaba al tanto de los ofrecimientos ilícitos.



Con la intensión de convencerlos para que tengan sexo, el funcionario también les ofreció gestionar su ingreso a la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) dónde presuntamente es docente en la facultad de Derecho.



El abogado de los cuatro jóvenes, Hugo Iriarte, indicó ya se presentó la acusación formal ante la Fiscalía de Cochabamba contra Rico por los delitos de trata y tráfico de personas y abuso sexual múltiple. Los jóvenes ya brindaron sus declaraciones y se encuentran a la espera de que se emita una orden de aprehensión.



Sobre la acusación de abuso sexual, ellos aseguran que el funcionario edil "les metía mano y les tocaba sus partes íntimas", pese a la resistencia.



"Tenemos filmaciones donde están los tres jóvenes en el despacho del secretario y donde les indica que si no acceden a tener sexo, entonces ellos no entrarían a trabajar a la Alcaldía, y que si hablan o denuncian los haría desaparecer", dijo Iriarte.



Por su parte, Henry R. dijo que tal acusación le causa "risa", además de "sorpresa e indignación" porque nada de lo que afirman sería "evidente".



Reconoció haber conocido a uno de los que presentaron la denuncia, pero aseguró que todo sería parte de un plan para afectar tanto la imagen del burgomaestre de Cochabamba, como su reputación.



"Este tema es estrictamente de orden personal que no merece mayores comentarios, como abogado voy a responder en las instancias que tenga que responderse", añadió.