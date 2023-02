Proyectan distribuidor de tres niveles en la rotonda del avión

La Alcaldía de Cochabamba anunció la construcción de un distribuidor en la rotonda del avión, en la avenida 6 de Agosto. El proyecto aún está en etapa de elaboración y todavía no se conoce la fecha de inicio, según el secretario de Planificación, Marcel Panoso.

El proyecto se anunció en diciembre del año pasado, pero la socialización inició, el pasado 12 de enero. Panoso aseguró que gran parte de los vecinos aprobó el desnivel para aliviar el tráfico vehicular en la zona.

Reconoció que todavía no hay presupuesto asignado, porque aún se trabaja en el proyecto y no se descartan modificaciones o ajustes, pero se apunta a contar con un financiamiento internacional. Todavía no se determinaron los montos, pero Panoso aseguró que costará más de 80 millones de bolivianos y que se construirá en un año aproximadamente.



“No vamos a tocar la propiedad privada, no afectará a nadie. Más al contrario, traerá desarrollo y resolverá los problemas de embotellamiento vehicular”, argumentó.

El distribuidor contará con tres niveles: uno subterráneo, a nivel del suelo y otro superior para el flujo vehicular. Panoso explicó que esta propuesta surge de un estudio que se realizó con la Unidad de Tráfico y Vialidad de la Alcaldía. Tendrá aspectos ecológicos, sustentables y promocionará el turismo en el municipio. Aseguró que la rotonda donde está el avión se conservará, ya que es un ícono para Cochabamba.

Aprobación y desacuerdo



Las Organizaciones Territoriales de Base (OTB) 6 de Agosto, Killman y Jaihuayco son las directas involucradas con el proyecto. Los Tiempos conversó con los dirigentes de los tres barrios. Ellos aseguraron que gran parte de los vecinos apoya la obra.

La dirigente de la OTB Killman, Rosario Cáceres, resaltó la importancia del proyecto para la zona. Por su parte, Rosmery Juaniquina, dirigente de la OTB Jaihuayco, dijo que convocará a una asamblea para brindar un pronunciamiento. Varios vecinos están de acuerdo con el distribuidor.

Sin embargo, otro grupo se opone al distribuidor. Grover Peña, un vecino de la OTB Killman, dijo que la obra no fue consultada y que perjudicaría al sector, porque taparía los garajes de las viviendas que están por la rotonda y ocasionaría otro embotellamiento en la avenida Siles por la cercanía a las vías del tren metropolitano y también en el lado oeste de la 6 de Agosto.

Por último, observó que se pretenda llenar gran parte del tramo de la avenida con distribuidores cuando ya hay algunos en la Barrientos, República, Independencia y Panamericana. “Se debería resolver el puente caído que también produce embotellamiento, creo que esto no fue planificado”, añadió.

Panoso dijo que, el pasado sábado asistieron, más de una decena de dirigentes a la socialización y gran parte aceptó el proyecto. Respecto a los opositores, a quienes calificó como un grupo reducido, no presentaron argumentos técnicos.

La concejala Silvia Soliz pidió al Ejecutivo que acelere la socialización para evitar este tipo de oposiciones. “Pedimos que revisen el proyecto y si amerita la construcción, pues que se haga, sino que se priorice otros proyectos”, aseveró.

Para el presidente del Distrito 5, Víctor Andia, aseguró que el sector que se opone son los dueños de los negocios que hay alrededor de la rotonda, porque temen que la obra les perjudique económicamente. Se prevé que en los próximos días se desarrolle una asamblea con los dirigentes de las más de 20 OTB que existen en el Distrito 5 y luego se emitirá un pronunciamiento.

“La necesidad es más allá de un negocio de este grupo que se opone. Vemos que a diario hay decenas de vehículos en las trancaderas, especialmente en horas pico. Necesitamos ese distribuidor”, argumentó.

Por otro lado, este año se prevé la construcción de otro distribuidor, también con tres niveles, en la avenida Blanco Galindo y Perú. Panoso dijo que la edificación sería de aproximadamente un año y se prevé una inversión de 80 millones de bolivianos.

El concejal Joel Flores dijo que la Alcaldía también debería pensar en otros distribuidores en La Tamborada y otros sectores de la zona sur que tengan esta necesidad para mejorar la circulación vehicular.