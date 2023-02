Tras bloqueo en Sayari acuerdan cambio de cinco maestros y apertura de institutos

Los comunarios de la Subcentral Originaria Kjarkas, de la provincia Tapacarí lograron este lunes, tras acuerdo firmado con la Alcaldía y la Distrital de Educación, el cambio de cinco maestros observados, la implementación del bachillerato a nivel técnico humanístico en la unidad educativa de la comunidad y la apertura de un instituto de educación superior y de formación de maestros.

“Lamentamos que tengamos que llegar a estas medidas de presión cuando no nos escuchan”, manifestó Francisco Larico, ejecutivo de la subcentral. El bloqueo se levantó alrededor de mediodía y perjudicó los viajes al occidente. En La Paz, también, se suspendieron las salidas a Cochabamba y Santa Cruz por esta medida de presión.

Larico explicó que la solicitud del cambio de maestros de la unidad educativa Kjarkas se realizó desde hace cinco años “por la baja calidad educativa” y por presuntamente dedicarse a cuestiones sindicales.

Al respecto, hace unos días los maestros lamentaron estas observaciones. “Estamos indignados, están mellando nuestra dignidad, nos están coartando el trabajo. No estamos aferrados a querernos quedarnos en esta unidad, obviamente cuando hay un ambiente no favorable no es bueno”, dijo luna de las maestras aludidas, Narda Paredes.

El director de la DDE, Iván Villa, señaló que “se van a ir cumpliendo con las diferentes exigencias” de los comunarios. Dijo que para la creación del instituto superior tecnológico como ampliación de la Universidad Casimiro Huanca y del Instituto Superior de Formación de Maestros, demandas del sector, se está elaborando el proyecto quedando pendiente la transferencia de recursos y terrenos por parte de los municipios involucrados.