Smile inicia una travesía para reunirse con su dueño

Viajar cientos de kilómetros por carretera para reunirse con un ser querido, no es una novedad. Esta vez, le tocó a Smile asumir ese reto y tendrá que recorrer varias ciudades -desde Cobija hasta Cochabamba- para poder estar con su dueño, Juan Carlos (29).

Resulta que Juan Carlos, junto con su mamá y Smile (un perro de raza American Bully, de un año y tres meses), decidió mudarse a Cochabamba tras la pérdida de su hermano menor, pero cuando ya estaba todo listo para el traslado se presentaron inconvenientes para que su “hijo” -como él llama a su mascota- viaje por aire.

Su martirio empezó el pasado martes, 21 de febrero, cuando tenía programado un vuelo que debía salir de Cobija y llegar hasta Cochabamba. Señala que cumplió con todos los requisitos solicitados previamente por la aerolínea, como el certificado zoosanitario, libreta de vacunas y el canil para trasladar a Smile. Sin embargo, por el peso de la mascota fue imposible concretar el viaje porque sobrepasa los kilos permitidos.

Tuvo que dejar a su mascota con su mamá, mientras él desde Cochabamba insistía con el traslado, pero pasaron los días y no pudo lograr la autorización.

“Está deprimido, no quiere comer, está flaquito, era mastuquito, era porte robusto. Ahora solo se pasa durmiendo y es lo que más me preocupa”, dice Juan Carlos quien desde Cochabamba

Ante esta situación, un amigo de Juan Carlos decidió ayudarlo y trasladar vía terrestre a Smile hasta Riberalta, donde también intentará enviar al perrito vía aérea hasta Cochabamba. Si nuevamente le niegan el viaje, la mascota seguirá por carretera hasta Trinidad y desde esa ciudad hasta Santa Cruz.

“Yo voy a tener que ir hasta Santa Cruz para recogerlo porque al final de cuentas hemos quedado sin opciones”.

Juan Carlos considera a Smile como parte de la familia y no puede venderlo, regalarlo o abandonarlo. “No es cuestión de que gane dinero, nadie lo va a cuidar como yo, yo me preocupo por él, come mejor que yo, incluso, le doy la mejor comida y, además, era de mi hermano que en paz descanse”.

Asegura que es sociable, nunca tuvo problemas con los vecinos. “Siempre le hemos hecho revisar, cada mes le dan pastillas para la picadura de insectos, está bien cuidado, está muy acostumbrado con las personas”.

A Juan Carlos solo le queda esperar en Cochabamba y hacer seguimiento al viaje de su mascota hasta reencontrarse nuevamente.