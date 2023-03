Unas 180 familias de ecorrecolectoras reciclan plásticos y basura electrónica

Cada día, desde las 5:00, las ecorrecolectoras salen a las calles en busca de plásticos, metal, chatarra, botellas de vidrio, papel, cartón, aceite de cocina usado o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Raee) para generar recursos y brindar un sustento económico a sus familias a través del reciclaje. En el marco del Día de Internacional de la Mujer, ayer la Gobernación reconoció su labor con un agasajo.

Son 180 familias con mujeres cabeza de hogar que contribuyen a la cadena de la industria del reciclaje y al medioambiente con su trabajo. Los integrantes de cada núcleo familiar, que superan los 300 entre jóvenes, adultos y personas con más de 60 años, se desplazan por la ciudad recolectando los residuos sólidos; más del 90 por ciento son mujeres.

“La situación nos ha dado la oportunidad de dar una economía circular, se ha empezado a generar empleo incluyendo a familiares y jóvenes que están estudiando. Es como un autoempleo. Entre nosotras nos ayudamos”, destacó la representante, Ruth Velásquez.

La Asociación de Ecorrecolectoras se fundó en 2012 con el apoyo del Programa de Autoempleo. Genera una fuente de ingresos a personas que trabajan reciclando en diferentes zonas como Pacata, La Pajcha y las avenidas Segunda Circunvalación Humboldt, Capitán Ustáriz, entre otras.

“Aprendamos a botar la basura de manera separada, que la gente no mezcle, porque muchas veces ya no sirve, no se puede reciclar y va al botadero. Una compañera siempre va a estar esperando para separar y reciclar”, pidió Velásquez.

Agasajo a las mujeres

“Las mujeres tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades. Todos venimos de ellas y por lo menos este día tenemos que motivar a las mujeres trabajadoras en los diferentes ámbitos”, manifestó ayer el gobernador Humberto Sánchez durante el desayuno agasajo que se hizo a las eco-recolectoras en el estadio Félix Capriles.

Realizan el recojo “puerta a puerta”

La Asociación de Ecorrecolectoras cuenta con un sistema que brinda el recojo de residuos reciclables “puerta a puerta” y de manera inmediata solicitando al celular 649-50029.

Recolectan botellas o envases de plástico; latas y ollas; objetos de aluminio, cobre, bronce u otro metal; botellas de vidrio; papel (libros, cuadernos, revistas, periódicos); cartón; aceite de cocina usado, y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Estos residuos los entregan a empresas e instituciones de reciclado.