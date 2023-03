Ante oposición, Agencia Francesa explica ventajas de planta de agua en Tiquipaya

Una delegación de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) se trasladó ayer hasta Tiquipaya para explicar las ventajas de implementar una planta de tratamiento de aguas residuales a los vecinos de la OTB Bruno Moqo, que piden la reubicación.

Aunque inicialmente la delegación francesa sólo tenía programada una inspección a los trabajos que se realizan para ejecutar el proyecto que financia, la oposición de los vecinos hizo que los visitantes suspendan el recorrido para entablar un diálogo.

“La idea es descontaminar en parte el río Rocha. Las tecnologías que hemos puesto en el contrato de licitación son las que impiden ciertos olores para evitar impactar en la población y, sobre todo, es para el beneficio social”, indicó el representante de la AFD, Florián Lafarge.

Detalló que la agencia destinó 40 millones de euros para la construcción de las plantas de agua en Tiquipaya y Sipe Sipe. Estas permitirán tratar las aguas residuales de los domicilios para reutilizar el líquido en el riego de cultivos.

Lafarge remarcó que los equipos y la tecnología que se emplearán en las plantas serán de altos estándares y dijo que no se compara a las que se utilizaron hace 20 años en otros sectores.

Un numeroso contingente de policías y guardias municipales acompañó a la delegación francesa para evitar que sean retenidos por la comunidad.

Pese a las explicaciones de la delegación, los vecinos de Bruno Moqo ratificaron que no permitirán la construcción de la planta, porque no existe una “garantía real” de que no desprenderá malos olores.

“Si va a pasar algo en la comunidad, el responsable será la embajada francesa por no poner alto a este financiamiento. Nosotros pedimos que se reubique, que se la lleven a otro lado, nos han dicho se va a reutilizar las aguas, pero no creemos eso”, aseveró el dirigente de la OTB, Elías Serrano.

Los comunarios solicitaron diálogo directo con la AFD, ya que no confían en los representantes del Ministerio de Medio Ambiente ni en las autoridades municipales.

Serrano dijo que los pobladores permanecerán en vigilia para impedir el ingreso de maquinaria.

Alcaldía procesa a 22 pobladores

El asesor legal de la Alcaldía de Tiquipaya, Nelson López, informó que se iniciaron procesos contra las personas que obstaculizan los trabajos para la construcción de la planta, debido a que incluso existe un fallo judicial favorable para ejecutar el proyecto a través de una acción popular.

“La Sala Constitucional No. 2 ha sancionado económicamente a los promotores y esa instancia es la que autoriza el uso de la fuerza policial. La posición del municipio es que el proyecto tiene que seguir”, concluyó.