Diputado dice que más de 70 viviendas están a punto de derrumbarse en los distritos 6 y 8 en Cochabamba

Más de 70 viviendas que se hallan en la zona Alto Cochabamba y en las OTB 14 de Abril y Alto Universitario presentan rajadura y algunas de ellas ya se derrumbaron, según los afectados que llegaron hasta la Brigada Parlamentaria en Cochabamba.

De acuerdo con el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Santos Mamani, los distritos 6 y 8 fueron "abandonados" por las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba que desde la gestión pasada no hacen entrega de un informe geofísico y geológico que permita determinar las causas de las rajaduras en los inmuebles y deslizamientos.

“Cochabamba está abandonada, mientras las casas se caen y la gente humilde sufre el alcalde Manfred Reyes Villa se la pasa viajando (…) Hay familias que están durmiendo en casas que están a punto de desplomarse. Hasta ahora no se hizo ningún trabajo. Un informe que debía ser entregado en octubre del año pasado, hasta la fecha no se hizo, no se sabe que es lo que ha generado las rajaduras y el derrumbe de las viviendas”, sostuvo Mamani.

El parlamentario instó al municipio declarar desastre natural para que intervenir la Gobernación y el Gobierno central.

“Hay más de 11 viviendas afectadas en Alto Cochabamba y más de 70 en la junta vecinal Libertad y otros, algunas ya se derrumbaron”, concluyó.