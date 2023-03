Tolata pierde más del 70% de producción de sus granos por los desastres naturales

El municipio de Tolata, situado en el valle alto del departamento de Cochabamba, es otra de las regiones afectadas por la sequía, granizada y helada. De acuerdo con una evaluación realizada por la Alcaldía, este año perdió más del 70 por ciento de su producción de maíz.

Según el alcalde de Tolata, Ariel Vargas, el 50 por ciento de la población tolateña vive de la agricultura. “Estamos brindando el apoyo necesario a los pobladores, pero no es suficiente. En cuanto a la perforación de pozos, año tras años vamos perforando pozos cada vez más profundos, estamos ya entre los 100 y 150 metros de profundidad, y por ese motivo, estamos buscando una solución definitiva al problema de la falta de agua” sostuvo Vargas.

Asimismo, señaló que, este año, el municipio dejó de enviar el grano a los mercados de La Paz y Potosí, y solo abastece a la ciudad de Cochabamba.

“Siempre nos hemos caracterizado por ser productores de grano. El valle alto era considerado como la capital del grano, pero ahora no tenemos producción, este año no hay y no va a ver choclo. (Años anteriores) venían desde La Paz y Potosí a recoger el maíz, siempre ha sido así”, recordó el Alcalde.

Además, explicó que solo cuatro comunidades cuentan con más de 370 hectáreas de tierra destinadas a la producción de grano, y para regar esta extensión de terreno se requiere gran cantidad de agua. “Pero qué pasa con las otras comunidades que también solicitan una serie de proyectos (…). Por ese motivo, hemos sostenido varias reuniones con el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, y otras autoridades nacionales con el fin de buscar soluciones, por lo menos a corto plazo”, añadió.

Región valles



Como Mancomunidad de la Región Valles, conformado por 15 municipios, busca alternativas a corto y largo plazo para hacer frente al cambio climático. Entre las propuestas está la reforestación y la elaboración de proyectos viables que resuelvan la carencia de agua para riego. Pero también tienen la mirada puesta en el río Q’omer Qhocha, que siempre fue una alternativa para el valle alto.



“Estamos sosteniendo una serie de reuniones con el viceministro de Recursos Hídricos. El proyecto que estamos buscando es beneficiar a todos los municipios del valle alto”, concluyó.

La falta de agua genera migración

El cambio climático no sólo generó pérdidas en la producción agrícola, sino que también hizo que muchos jóvenes migren al extranjero.

Cada vez hay menos gente joven dedicada a la agricultura y los adultos o ancianos son los que aún están trabajando la tierra.

“Lamentablemente, esa es la realidad, la falta de agua y otros factores están generando mayor migración”, declaró el alcalde de Tolata, Ariel Vargas.