Quillacollo declarará desastre para ayudar al sector lechero

La Alcaldía de Quillacollo alista un proyecto de ley para declarar emergencia por sequía para apoyar a más de 100 familias del Distrito 6 afectadas por la falta de lluvias y agua para riego.

El secretario de Desarrollo Productivo del municipio, Ruddy Arellano, indicó ayer que se elaboran los informes técnicos, legales y financieros para ayudar con semillas y politubos a los productores.

“Hemos hecho un análisis y recolectado datos de que hay una pérdida del 60 por ciento de afectación a cultivos de maíz y alfalfa. Estamos generando los informes para enviar al Concejo Municipal y que esta instancia declare emergencia por sequía y nos posibilite ayudar a los afectados”, comentó.

Los productores de Cotapachi solicitaron a la Alcaldía colaboración para mitigar los efectos del cambio climático.

“La sequía nos afectó bastante, no hay lluvias, nosotros aprovechábamos el agua de La Angostura para regar, pero no ha sido suficiente, por eso estamos pidiendo ayuda a la Gobernación y a la Alcaldía. Este año no vamos a tener forraje para alimentar al ganado”, contó un dirigente del sindicato agrario Cotapachi, Enrique Costas.

Mencionó que la zona es productora de leche, por lo que gran parte de las familias se dedica a la siembra de maíz y forraje para el ganado, pero este año, por la falta de lluvias, las plantas se secaron y no tendrán para el alimento.

Arellano enfatizó que, si bien la sequía dañó cultivos en la zona sur, en las comunidades que se encuentran al norte del municipio la situación es diferente, porque las lluvias permitieron recargar las presas y recuperar la producción de hortalizas y verduras.