Según un documento del examen médico forense proporcionado de manera directa al programa Que No Me Pierda, Felipe Sandy... Ver más Revelan que "testigo protegido" del caso ABC no falleció en un accidente de tránsito

Tras confirmarse la asistencia del presidente Luis Arce al acto central por el 28 aniversario del MAS en Ivirgarzama,... Ver más Arce en aniversario del MAS: "arcistas" piden garantías; "evistas" denuncian acarreo de funcionarios