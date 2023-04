Espacio para los cochecitos sin motor

Al menos 29 personas murieron por los fuertes tornados que azotaron el medio oeste y sur de Estados Unidos, dejando miles de viviendas destrozadas, decenas de miles de hogares sin electricidad y... Ver más Sube a 29 el número de muertos por tornados en EEUU el fin de semana

El ministro de Relaciones Exteriores ruso condenó ayer el “bombo mediático” en Occidente por la detención, la semana pasada en Rusia, del periodista estadounidense Evan Gershkovich por acusaciones de... Ver más Rechazan liberar a reportero detenido en Rusia

El Papa ha presidido la misa del Domingo de Ramos en la que ha denunciado que hoy hay muchos "cristianos abandonados" que son "descartados con guante blanco" y ha instado a que su voz no "se pierda... Ver más El Papa preside el Domingo de Ramos y denuncia el abandono de "muchos cristianos"