Intensifican el control de “Taxi Seguro” y hay más de 40 sanciones en un solo día

Más de 40 conductores de taxis fueron sancionados durante el primer día de control de la identificación de “Taxi Seguro” por Movilidad Urbana de la Alcaldía.

El plazo para el registro y la implementación del logotipo ya terminó, por lo que los taxistas debían contar con los adhesivos para identificar los vehículos para pasajeros.

El director de Movilidad Urbana, Hever Rojas, dijo que los multados deben pagar 300 bolivianos, de acuerdo a la Ley Municipal 348 de 2018.

Los controles comenzaron el martes y Rojas aseguró que se ampliarán en la parada al trópico, la avenida Aroma, la Ayacucho, entre otras zonas.

“Los pasajeros corren el riesgo por los atracos. No hay controles, es un desorden el tema de los taxistas, porque usan cualquier tipo de vehículos”, remarcó.

La Ley Municipal 348 está vigente desde 2018 y sólo se registraron alrededor de 800 vehículos de distintos sindicatos y empresas.

El director de Movilidad Urbana aseguró que la pandemia fue uno de los obstáculos para que los conductores se registren y coloquen los logotipos. No obstante, los plazos se cumplieron y remarcó que los choferes tenían conocimiento de la normativa.

Rojas contó que algunos conductores cuentan con distintivos, pero no están registrado en el sistema. La sanción es para los que no se anotan y para los que están en el sistema, pero no usan los distintivos. También, para aquellos que están registrados, pero dejan su taxi a otro conductor.

El representante de la Asociación de Radio Móviles de Cochabamba (Aramco), Mauricio Leoni, aseguró que la iniciativa es buena para brindar seguridad al usuario, pero dijo que la normativa debe ser actualizada. Agregó que los requisitos para obtener este documento deben ser reducidos. Se prevé una reunión con la Alcaldía la siguiente semana.

En los últimos días, decenas de conductores se apersonaron a Movilidad Urbana para el registro o adquirir datos para el trámite. La inscripción no demora.

Los requisitos para el registro de taxis

El director de Movilidad Urbana, Hever Rojas, explicó que los conductores deben presentar la fotocopia del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), SOAT, fotografía del conductor, tarjeta de identificación, licencia de conducir, carnet del propietario del vehículo. “Si un vehículo tendrá tres choferes, los tres documentos de identidad y licencia deben estar adjuntados”, aclaró.

Una vez entregados los documentos, los motorizados pasarán por una inspección visual.