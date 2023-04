El vehículo eléctrico gana terreno y plantean generar más incentivos

Poco a poco, se empiezan a ver en circulación los primeros vehículos eléctricos en Cochabamba. También aparecen electrolineras, además de bicicletas, motococletas, triciclos y un tren.



Se trata de una tendencia que gana espacio entre los motorizados tradicionales: 350 mil que usan combustibles fósiles. En tanto, los eléctricos emplean energía limpia y litio, reduciendo el esmog.



Una de las medidas para incentivar el uso y fabricación de autos eléctricos es el tributario.



Pero ¿cuáles son los requisitos y regulación para estos vehículos? La secretaria municipal de Atención al Contribuyente, Mariela Jiménez, indicó que se aplica la norma nacional.



“Existe un incentivo tributario. Con un 50 por ciento de descuento en la primera gestión, 25 por ciento por en la segunda y, finalmente, ya se llega a nivelar como cualquier otro tipo de vehículos”, puntualizó.



En Bolivia se cuenta con el Decreto Supremo No. 4539, de 7 de julio de 2021, que establece incentivos tributarios y financieros para la importación de vehículos eléctricos y el ensamblaje y maquinaria agrícola para impulsar el ahorro y la eficiencia energética.



“Se ha generado este tipo de incentivos para fomentar los vehículos eléctricos y también apoyar la producción nacional”, explicó.



La exigencia de placas es para vehículos y motos eléctricas. Las bicis y triciclos no tienen este requisito. La instalación de las electrolineras depende del nivel central.



“No entiendo cómo el Estado no se mueve más para promover el vehículo eléctrico, porque ahora importamos hidrocarburos, que involucra la fuga de divisas: nuestros dólares se van para comprar. Además, se subvenciona y se provee a los autos chutos”, cuestionó Carlos Soruco, el cofundador de Quantum, la primera empresa de autos eléctricos en Latinoamérica.



Explicó que aún se necesita incentivar más el uso con medidas como créditos y liberar de aranceles los insumos para los fabricantes.



“El municipio de Cochabamba ha sido el primero en dar beneficios tributarios para los eléctricos”, dijo. Sin embargo, se pueden avanzar más y plantear que no estén en la restricción vehicular.



¿Por qué usar un vehículo eléctrico? Según algunos usuarios, porque no necesitan mucho mantenimiento.



“El modelo que elegí es un triciclo. Me da más confianza sobre todo por su estabilidad, no necesito alcanzar con los pies el suelo y se ve cómodo para llevar a mi hija, inclusive, para llevar cosas extra por los compartimentos que tiene”, comentó una usuaria.



Entre las dudas de los conductores de bicis y triciclos están si pueden circular por las ciclovías y si más adelante les pedirán tener placas.





"Es importante que el Estado promueva la industria automotriz boliviana, genera trabajo y tenemos litio, esencial para el alma de los vehículos eléctricos”

Carlos Soruco



Cofundador Quantum

"Es algo favorable porque estamos evitando la contaminación y estamos viendo un sistema alternativo de transporte”

Mariela Jiménez



Sría. Att. al Contribuyente