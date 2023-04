Se escenificó la Resurrección de Cristo salvador

Durante la celebración de la Eucaristía de Pascua, que se llevó a cabo en la Catedral Metropolitana de Cochabamba, se realizó la escenificación de la Resurrección de Jesús de Nazaret. “Nosotros testificamos que Jesús es verdadero y nos invita a esperarlo”, señaló el arzobispo de Cochabamba, Óscar Aparicio.



“Tú que vives en esta sociedad cochabambina, tú que estas inserto en esta Iglesia de Cochabamba, tú que tienes una familia, tú que has pasado situaciones concretas o de miedo, o de turbación, tú que has celebrado la Pascua del Señor, te pregunto ¿qué has visto en el camino?”, preguntó el Arzobispo.



Luego dijo que el Señor nos dio la vida, y en esta Semana Santa en algo debió haber cambiado nuestras vidas. Finalmente, el Arzobispo instó a los presentes a vivir una vida plena y anunciar la Resurrección del Señor. “Seguro, el Señor te ha tocado el corazón, deben haberlo experimentado, por lo menos un poco, eso es obra del Señor”, añadió.



La Semana Santa es una festividad del catolicismo que rememora los últimos días de Jesús de Nazaret en la Tierra, y el fin de su agonía como representación de la liberación de la humanidad.



El Domingo de Pascua, que se celebró ayer, recuerda la Resurrección de Cristo al tercer día de haber sido crucificado, como lo relatan los evangelios canónicos en el Nuevo Testamento.



Tres días después, Jesús sería resucitado por Dios, ascendería al Cielo y haría su aparición ante la mirada de María.