Llega Burger Week con 32 recetas inéditas

Del 11 al 23 de abril se realizará la Segunda Versión de Burger Week Cochabamba contando con la participación de 15 restaurantes. Se presentarán 32 recetas originales, únicas, creadas exclusivamente para el evento. El precio de cada menú es de Bs. 45 e incluye una hamburguesa, acompañamiento y una bebida y podrá ser disfrutado en los mismos restaurantes, por delíveri o recojo.

Durante 13 días y, de forma simultánea, los restaurantes Aptaphi World, Arcanos Bistró, Bazooka, Buffalo Food, Burger 91, Denver, La Sanguchería, Mandarina, Pepones, The Dubliner, The Steakhouse, Tin´S, Toc Toc, Tonnys Burger y Tuesday prepararán un menú exclusivo creado solo para Burger Week, opciones que no estarán disponibles una vez que concluya el evento. Cada menú consta de una hamburguesa, acompañamiento y bebida (por Bs. 45) y podrá ser disfrutado en los restaurantes participantes.

A lo largo de 11 versiones en la ciudad de La Paz, cinco en Santa Cruz y una en Cochabamba, Burger Week se ha consolidado como uno de los eventos gastronómicos más importantes del país. Entre todos los eventos se alcanzó una venta de más de 355.000 menús, lo que se traduce en una inyección al sector gastronómico de más de 19.000.000 bolivianos solamente en la venta directa de menús.

Sobre Burger Week

El evento fue creado con los principales objetivo de apoyar al crecimiento del rubro gastronómico y de hacer explotar la creatividad de los chefs y demostrar que la hamburguesa no se limita a pan, carne y queso, sino que para su creación ¡no hay límites! “Burger Week se ha consolidado en la perfecta oportunidad para disfrutar de creativas y deliciosas hamburguesas de un forma exclusiva en un tiempo limitado”, destacaron ejecutivas de Vértice Comunicación, empresa organizadora del evento a tiempo de realizar el lanzamiento de la Segunda Versión en Cochabamba.

“Todos los amantes de las hamburguesas que deseen conocer todos los menús, pueden ingresar a la aplicación “BurgerWeekBolivia”, disponible en Google Play y App Store, donde adicionalmente podrán calificar las hamburguesas y su experiencia en cada restaurante visitado”, concluyeron ejecutivas de la empresa.

Huari, patrocinador oficial

La gerente de marca Huari, Lorena Guzmán, destacó que “Huari, la cerveza premium de Bolivia se caracteriza por la relación estrecha que ha marcado a lo largo de los años con lo mejor de la gastronomía boliviana, y sobre todo con los ingredientes de origen boliviano”. La marca ha logrado unir lo mejor de la cerveza y los ingredientes locales para brindar un sabor único y diferencial a sus consumidores.

En la primera versión de este evento gastronómico, se vendieron más de 10.000 menús y se espera superar esta cifra en esta segunda edición. “Huari se siente honrada de formar parte de esta iniciativa que promueve la gastronomía local y la cultura culinaria en Cochabamba, que dentro de Bolivia y fuera de sus fronteras es reconocida como el lugar del buen comer por excelencia”, aseveró Guzmán.

Auspiciadores

El Banco de Crédito BCP apuesta por esta continua y exitosa actividad gastronómica: La 2da versión de Burger Week en Cochabamba. “Para nosotros es un orgullo seguir siendo parte de este excelente evento en su segunda versión y apoyar a los 16 restaurantes que ofrecerán más de 34 variedades de deliciosas hamburguesas”. Burger Week ha logrado posicionarse en el mercado gastronómico cochabambino. Nuestro compromiso siempre ha sido y será apoyar a la empresa boliviana y a su desarrollo. El BCP está seguro de que esta nueva edición conseguirá una gran afluencia de comensales, como lo han conseguido desde el inicio. “Contamos con la participación de todos ustedes del 11 al 23 de abril.”, resaltó Jimmy Diaz Gerente Banca Minorista Región Centro.

En esta 2da versión de Burger Week en Cochabamba, Pepsi como la gaseosa oficial llega de la mano de su nuevo producto Pepsi BLACK para degustar nuevos sabores de una manera más intensa y refrescante. “Nos emociona ser parte una vez más de una nueva versión, es un emprendimiento del cual estamos orgullosos de participar, ya que apoya y fomenta el sector gastronómico, y en esta ocasión degustando 34 nuevos menús de 16 restaurantes que podrán disfrutarse con una refrescante Pepsi”, comentó el Gerente de Gaseosas CBN, Holger López.

Desde las primeras versiones, Droguería INTI y Burger Week han ido de la mano. “En esta segunda versión del evento en la ciudad de Cochabamba, ratificamos nuestro apoyo al desarrollo del sector gastronómico, con la certeza de alcanzar nuevamente el éxito a través de las propuestas novedosas presentadas por los restaurantes participantes”, destacó Ronald Reyes, gerente general de la empresa farmacéutica.

Burger Week, el ya conocido evento que reúne a los fanáticos de las hamburguesas para degustar los menús de varios restaurantes que re imaginan este mundialmente famoso platillo, vuelve en su 2da versión en Cochabamba, del 11 al 23 de abril. En esta versión, el evento contará con 16 restaurantes participantes y una deliciosa variedad de 34 menús originales con diferentes versiones de hamburguesas. Estamos orgullosos de participar como Red Enlace, brindando comodidad a los clientes que gusten disfrutar estas delicias, facilitando la posibilidad de hacer los pagos, con tarjeta de débito, crédito, QR o Tigo Money mediante los POS de la marca dispuestos en los restaurantes participantes. ¡Así que se vienen días para disfrutar en grande!