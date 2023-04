Gobernador califica de insulto que opositores digan que el Trópico es una "republiqueta"

El gobernador de Cochabamba Humberto Sánchez sostuvo este lunes que es un insulto que los opositores políticos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) califiquen al Trópico como una "republiqueta", negó tal extremo.



"Como cochabambimos rechazamos esas (declaraciones) y sería un insulto por parte, - no sé si es decirlo correctamente oposición-, de esos ciudadanos que no piensan en su país, que no generan ninguna certidumbre de desarrollo estratégico en el país. Los parlamentarios opositores o los dirigentes tenemos que ser visionarios, ¿hasta cuándo vamos a entrar en esa pelea?, (y decir que) el Chapare es una republiqueta, que es independiente", cuestionó Sánchez.



La autoridad negó que en esa región haya restricciones o que las autoridades nacionales tengan que pedir permiso para transitar, dijo que las únicas trancas que hay son los peajes, pero eso ocurre en todo el país.



Acusó a los opositores de ir en contra de la unidad, ya que para salir de la "crisis" que dejó la pandemia, el "golpe" y la guerra entre Rusia y Ucrania se necesita trabajar en conjunto.



El 10 de abril, los parlamentarios de la facción renovadora del Movimiento al Socialismo (MAS) y de Comunidad Ciudadana (CC) afirmaron, por separado, que el Estado debe intervenir la región del Chapare de Cochabamba e investigar Evo Morales por anunciar la formación de "grupos de autodefensa" y ante la sospecha de que en esa región se protege al narcotráfico.



"Es una nueva republiqueta que prácticamente se está observando en el Chapare. A Evo Morales solamente le falta declararse presidente del Chapare, él está teniendo todo el control, no permite el ingreso del Estado, ni siquiera a autoridades electas por el voto ciudadano; en ese sentido Evo Morales lo que pretende es esconder el narcotráfico, la comercialización de autos robados que ocurren en este lugar y acá el Gobierno ya debió poner cartas en el asunto, iniciar un proceso penal a Evo Morales por no dejar ingresar a nadie a ese lugar y al mismo tiempo el Gobierno ya debería intervenir ese lugar", declaró el diputado de CC, Alberto Astorga.