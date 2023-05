Alcalde a concejalas: “Era que digan: yo quiero ser presidenta, secretaria”

El alcalde Manfred Reyes Villa calificó este viernes de un contubernio la elección de las concejales Daniela Cabrera y Claudia Flores en la directiva del Legislativo municipal con votos de la oposición y alertó que se busca el MAS, de Evo, busca desestabilizar su gestión.

“En la reunión de Concejo hemos quedado en cómo se iba a distribuir la directiva y comisiones, era que digan: ‘yo quiero ser presidenta, secretaria, pero ninguna ha dicho; entonces, ya es un contubernio, transfugio. Eso un gobierno municipal fuerte que ha logrado más del 57 por ciento”, manifestó.

El alcalde dijo que están analizando las acciones legales y considera que esta crisis es parte de lo que comentaban de una toma del municipio.

“El tema es desestabilizar el gobierno municipal el ala dura de Evo Morales y eso está claro y las han utilizado; no para ir en contra de Manfred, sino el pueblo cochabambino, porque lo que yo estoy haciendo es trabajar por Cochabamba”, declaró.

Dijo que lo que se quiere es que haya lealtad con los votantes. “De todas maneras nosotros vamos a gobernar con el pueblo”, dijo.

Agregó que se ahora sólo tienen que victimizarse. “Nosotros vamos a presentar los argumentos legales, no hay resolución firmada. Esta es una directiva del MAS; no pueden decir que son de Súmate cuando no han seguido un acuerdo de bancada”, dijo.

Anuncio que acudirán a todas las instancias legales. “Esto es transfugio político; entonces, vamos a ver si se cumple la ley o no, porque no puede hacer uno lo que le da la gana”, remarcó.

Pidió a la “población” que no las ayude a victimarse y que no es necesario “grafitear”.