Cabrera: “No voy a renunciar, me siento acosada, no negocié nada con el MAS”

Tras el conflicto que se generó por su elección como presidenta del Concejo Municipal de Cochabamba, la concejala Daniela Cabrera, de la alianza de Súmate del alcalde Manfred Reyes Villa, indicó ayer que no renunciará al cargo, que se siente acosada y negó un pacto con el MAS.

En una entrevista con Los Tiempos, Cabrera habló sobre el trabajo que hizo en estos dos años y su polémica elección como presidenta del Concejo Municipal por el apoyo que recibió del MAS.

¿Cómo ha sido la fiscalización en dos años de gestión de Manfred?

Como presidenta de la Comisión Tercera realicé solicitudes de informes, en algunos casos nos los ha devuelto la presidenta del Concejo y el concejal secretario, porque, según informes legales, no cumplían con algunos requisitos y sobrepasaba nuestro rol de fiscalización. Sin embargo, hemos hecho todas las acciones necesarias, hemos propuesto más de 15 leyes a favor de las personas con discapacidad, de la protección a los animales, entre otras.

¿Hay un pacto con el MAS?

No he negociado absolutamente nada con el MAS, no tengo por qué hacerlo, nosotros tenemos nuestra línea ideológica y política, soy de Súmate. Son dos años que he venido trabajando de la mano del alcalde Manfred Reyes Villa, vamos a apoyar las cosas buenas y estamos para garantizar la estabilidad.

¿Alguna vez pidió ser de la directiva a su bancada?

En varias oportunidades le habíamos pedido al Alcalde que nos dé la oportunidad de demostrar que también nosotras podíamos manejar el Concejo, administrar y orientar lo que es la fiscalización y la ejecución de proyectos, lamentablemente, no se nos ha querido tomar en cuenta, creemos que es bueno una renovación.

Su bancada dice que acudirá al pueblo y a otras vías para sacarla, ¿qué piensa?

No voy a renunciar, me siento acosada políticamente, no sé por qué se ponen tan nerviosos y se preocupan tanto si somos de la misma bancada, si ellos van a realizar acciones, nosotras también recurriremos a las instancias que correspondan. Les pido a los otros concejales de Súmate que depongan actitudes, que no nos discriminen y nos reunamos para coordinar la gestión.