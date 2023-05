Identifican a más de 130 loteadores, pero las investigaciones no avanzan

La Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) de Cochabamba identificó a más de 130 loteadores que operan en diferentes zonas del departamento, varios de ellos fueron denunciados; sin embargo, las investigaciones no avanzaron.

El dirigente de la Fedjuve, Ángel Quispe, dijo que, pese a contar con el número de su cédula de identidad de las personas, el nombre completo y pruebas sobre estafas y avasallamientos en diferentes lugares, los procesos no prosperan. Aseveró que existen nexos entre autoridades judiciales y funcionarios municipales.

“No sabemos qué pruebas o qué elementos más quiere la justicia para iniciar una sentencia y colocar un precedente con los loteadores. Nos hacen peregrinar cuando hay tantas leyes que protegen a los propietarios”, observó.

Informe

Un informe de la Fiscalía General del Estado, emitido en agosto de 2022, revela la situación de un grupo de avasalladores que fue denunciado en el valle alto, Sacaba, Cercado y Quillacollo. En la lista figuran algunos nombres como Juan D. P. Z, Franz Ch. A, Jhimy I. C, Fausto S. H, Víctor Hugo H. M, Fermín Q. Z, Eugenio P. A, Román V. C, Wili C. L, David M. y Federico C., entre otros.

El documento dice que el proceso contra los denunciados se encuentra en la “etapa preliminar” de más de 18 personas. De otros 16 están como “desestimados” y nueve se cerraron con resolución de rechazo.

Los Tiempos solicitó a la Fiscalía Departamental de Cochabamba información sobre la situación actual de los procesos contra las personas denunciadas por tráfico de tierras o si existen más casos, pero dieron a conocer que no podrán atender las consultas y se agendará una entrevista.

Más denuncias

Entre 2021 y 2022, la Fedjuve recibió más de 500 denuncias y sólo este año suman otro centenar. Quispe explicó que la institución cuantificó a más de 10 mil personas afectadas de estafa y avasallamiento.

“Las personas vienen llorando para recuperar sus tierras, traen sus documentos, su aval, pero la justicia no hace nada. Nosotros vamos a seguir denunciando”, remarcó.

Dijo que varias de las víctimas no fueron escuchadas por las autoridades municipales, pese a que las alcaldías deben velar por la propiedad privada y actuar en contra de los loteadores.

Lento

La Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC) organizó en los últimos meses diferentes reuniones y una cumbre con diferentes sectores para tratar el tema de los avasallamientos. El asesor de la CAC, Rolando Morales, aseguró que los encuentros ayudaron a conocer la realidad.

Afirmó que con estas actividades se logró la recuperación de varias haciendas en el valle alto y bajo que fueron avasalladas. Sin embargo, no se logró cumplir todas las metas planteadas en los encuentros.

“Tenemos la esperanza de que vamos a recuperar, pero tenemos que seguir insistiendo porque a medida que existe la lentitud de intervenir también se consolidan los avasalladores”, remarcó.

La CAC recibió más de 100 denuncias hasta diciembre del año pasado. Pidió al Instituto Nacional de Reforma Agraria velar por la propiedad privada y actuar frente al tráfico de tierras. Asimismo, insistió con la celeridad a las Alcaldías y otras instituciones involucradas con el tema.

Víctimas piden nuevos jueces

La Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) reiteró al Gobierno su pedido de renovar a los jueces para luchar contra los avasalladores.

El presidente de la Fedjuve, Ángel Quispe, indicó que los fiscales y jueces no procesan a los avasalladores, pero sí a quienes los denuncian. Aseguró que con la renovación se cortarán los privilegios para los traficantes de tierra identificados.