Comienza la vacunación antirrábica en la zona sur

Zoonosis comenzó con el rastrillaje de emergencia para vacunar a canes y felinos que no cuentan con la dosis antirrábica en la zona sur de la ciudad.

El grupo prioritario son los animales menores a un año de edad, así como también perros y gatos adultos que no tengan antecedentes de esta vacuna.

“Esta actividad no solo va en beneficio de nuestras mascotas; sino, también de la salud pública. Tenemos alrededor de 23 brigadas que están siendo distribuidas en las zonas que de acuerdo a criterio técnico no habría habido una cobertura adecuada o no se ha vacunado de la forma en la que se debería haberlo”, informó el Jefe de Zoonosis, Diego Prudencio.

Pidió a la población constituirse a los puntos de vacunación o estar atenta a la llamada de las brigadas que están recorriendo puerta a puerta las zonas.

Reiteró que esta actividad se desarrollará hasta el 18 de mayo en los centros de salud K’ara K’ara, España, Gloria, Villa Israel, Valle Hermoso y Minero San Juan de la zona sur.

La población agradeció que se lleven adelante este tipo de campañas que velan por el bienestar de las mascotas.