Trámite “Mi Casa Segura” debía durar tres meses, pero tarda cinco años

Los trámites del programa de regularización de edificaciones “Mi Casa Segura” deberían durar 30 días, pero se extienden hasta cinco años, dijo el presidente del Colegio de Arquitectos de Cochabamba (CAC), Gerson Alcocer.



Cada día existen decenas de personas en los puntos de habilitados para el trámite, que piden a la Alcaldía de Cercado celeridad por los procesos tan morosos.

“Llevo desde 2017 y hasta ahora nada. (…) Cada vez lo alargan. Me dicen que vuelva tal día, para tal fecha. Yo también me estoy perjudicando, por favor, tiene que haber una solución”, se quejó un vecino, Rodrigo Oros.

Existen más casos similares. Aurora Fulguera, otra ciudadana, aseguró que los funcionarios obstaculizaron los trámites. “Sigo y sigo caminando. Esto no es una amnistía, porque eso se hace en poco tiempo. Deberían decirnos de frente que será largo. Queremos pagar impuestos, pero la Alcaldía se complica, ¿o falta personal capacitado? Si es así, que lo cambien”, cuestionó.

El programa de regularización de lotes y edificaciones fuera de norma “Mi Plano” fue relanzado en 2021 con el nombre de “Mi Casa Segura”. Entonces se prometió que la nueva reestructuración apuntaba a darle más dinamismo y una organización “adecuada”. Sin embargo, las filas continúan; igual que, las quejas. Hay más de 30 mil trámites pendientes desde 2017.

El CAC y la Alcaldía de Cercado se reunieron hace dos semanas para tratar estos temas y se prevé más encuentros para mejorar el programa. Alcocer aseguró que, sea cuál fuese el nombre de este programa, los resultados siguen siendo los mismos.

La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) se unió al pedido de mejorar “Mi Casa Segura”, su representante, Pedro Luna, aseguró que la burocracia es el principal obstáculo.

Ajustes

La Alcaldía de Cercado anunció mejoras para el programa, pero pidió “paciencia”. El jefe del Programa “Mi Casa Segura”, Boris Aban, prometió que reajustarán los procesos y alistan una modernización para que los ciudadanos realicen el seguimiento de sus trámites en línea.

Sin embargo, la demora no sólo es por los funcionarios, sino también por los contribuyentes. Aban dijo que varios ciudadanos congelan el proceso por diferentes razones y retoman después de varios meses o, incluso, años.

Las observaciones son también para los arquitectos. Aban sugirió al CAC que tenga un departamento de revisión o filtros para evitar errores en los planos. Aseguró que existen planos que fueron corregidos hasta seis veces; no obstante, con el filtro se acortarían los procesos.

“Debería demorar 30 días si no hubiera observaciones, pero desde la presentación existen errores, no pagan al instante, los contribuyentes no corrigen a tiempo, se pierden”, explicó.