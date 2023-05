Manfred anuncia que se retira de la política; no será candidato en 2026

El alcalde Manfred Reyes Villa afirmó ayer que se retirará de la política y que no será candidato en 2026 ni para buscar la reelección en la Alcaldía de Cochabamba.

“He sido candidato a la Alcaldía y ahí me quedo. Yo termino mi gestión y quiero que Cochabamba sea la mejor ciudad de Bolivia y ya no me interesa nada más”, declaró hoy a los medios de comunicación.

A la pregunta: ¿No se va a postular? Dijo: “No, ni siquiera ya a la Alcaldía. Yo creo que aquí se termina ya tiene que venir otra gente y darle la misma dinámica que nosotros le estamos dando a la Alcaldía. Ojalá que venga gente que ame, adore a Cochabamba como yo la amo, la adoro; obviamente, sirviendo a toda la población en su conjunto no sólo haciendo contubernios políticos o que actúe políticamente”.