Sansi Bros asume la FUL con 9 retos y plan fiscalizador

Por el creciente ascenso de casos de Covid-19 en Bolivia, se prevé que el pico será entre la segunda y tercera semana de julio porque este virus tiene un comportamiento estacional, según el experto... Ver más Epidemiólogos proyectan nuevo pico de Covid a mediados de julio

Ante la posibilidad que plantea el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) de reducir los plazos del proceso de elección para las judiciales hasta en 100 días para el Tribunal Supremo Electoral (... Ver más Vocal del TSE cuestiona plazos que prevé la ALP