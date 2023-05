Manfred dice que se aleja de la política y el MAS critica que lo anuncie en la crisis

Tras 25 años, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, anunció ayer que se alejará de la política y confirmó que no se presentará como candidato para ser reelecto en la Alcaldía de Cochabamba en 2025.

“He sido el candidato a la Alcaldía y allí me quedo, termino mi gestión y quiero que Cochabamba sea la mejor ciudad de Bolivia, no me interesa nada más”, dijo.

A la consulta de los periodistas de si pretende ir como candidato presidencial, Reyes Villa enfatizó que no está en sus planes, porque considera que es tiempo de que otras personas también aporten para convertir a Cochabamba en una de las mejores ciudades del país.

“Ya tiene que venir otra gente a darle la misma dinámica que nosotros le estamos dando a la Alcaldía. Ojalá que venga gente que ame y adore a Cochabamba, no simplemente hacer contubernios políticos, que actúe políticamente. Yo trabajo para todos los distritos donde haya perdido y ganado indiferentemente”, afirmó.

El anuncio generó diferentes repercusiones en legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de la alianza Súmate.

En ese contexto, algunos integrantes del MAS cuestionaron las declaraciones de Reyes Villa, porque se habrían hecho en medio de la crisis municipal por la elección de la nueva directiva del Concejo.

La concejala del MAS Escarlen Terrazas dijo que no cree en las declaraciones del munícipe porque, según su criterio, el anuncio es una cortina de humo ante la crisis municipal en el Concejo Municipal.

“Si bien ha dicho que no va a postular para presidente ni alcalde, pregunten si lo va hacer para gobernador”, acotó.

Similar fue la postura del presidente del Asamblea Legislativa Departamental (ADL), Juan Carlos Irahola, también del MAS.

El concejal e hijo del munícipe, Manfred Reyes Villa Avilés, sostuvo que la decisión fue personal y afirmó que lo apoya.

“Creo que es una decisión que ya la había tomado hace un tiempo. Creo que le toca ser papá, abuelo; le toca ser parte de la familia”, puntualizó.

Reyes Villa Avilés destacó el trabajo de su padre y añadió que lo inspira a continuar trabajando por la ciudad Cochabamba, aunque considera que su carrera política en un futuro dependerá de otras circunstancias.