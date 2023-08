Jueza defiende su actuación por resolución que favoreció en 2022 al hermano de Marset

La jueza Ana Gloria Rojas de la capital cruceña defendió la resolución que emitió en agosto del pasado año cuando se favoreció al hermano del uruguayo Sebastián Marset con la liberación debido a que esa fue la solicitud que hizo la Fiscalía en la imputación por la tramitación de una identidad falsa.



Gerardo Pedro Ferreira Rosendo da Silva, era el nombre falso con el que estaba en Bolivia y procesado por los delitos de falsedad material ideológica y uso de instrumento falsificado, pero en realidad se llamaba Diego Marset.



En ese entonces, pretendió tramitar ante el Servicio General de Identificación Personal (Segip) el cambio de su identidad, pero en el sistema, la huella dactilar y su fotografía no coincidían con los nuevos datos, lo que motivó a su aprehensión y el inicio de un proceso.



"En la imputación formal la fiscal, que es la que investiga el caso, solicita que yo le aplique medidas personales y como ustedes pueden verificar, está documentada la solicitud, entonces, el juez ve conveniente aplicar las medidas personales porque la fiscal que es la directora de la investigación y quien está pidiendo de esa manera", justificó Rojas.



En pasados días, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, hizo mención a la jueza y a una fiscal en haber favorecido a Diego Marset, considerado una persona importante en la organización criminal de Sebastián Marset.



"En este caso, toda vez que la Fiscalía, que es la investigadora tenía el criterio y me ha presentado la solicitud de libertad bajo medidas personales, no tengo por qué negarle ese derecho que tiene el imputado de defenderse en libertad, es una opción que el Ministerio Público solicitó", insistió.



Rojas, junto a otros representantes jueces de la capital cruceña, emitieron un pronunciamiento respaldando las resoluciones que emiten, reafirmaron su independencia y pidieron que se les permita ejercer su función sin ningún tipo de presión o amenazas.



Tanto Diego como Sebastián Marset continúan siendo buscados por la Policía.