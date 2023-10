Los cochabambinos se dieron modos para ver el eclipse de sol

El eclipse solar anular, llamado también ‘anillo de fuego’ es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Ayer por la tarde, este fenómeno natural captó la atención de algunos cochabambinos que se dieron modos para observar o tomar fotografías del sol.

Aunque también hubo gente que no dio importancia a este fenómeno y continuó desarrollando su actividad diaria, particularmente, en sectores como La Pampa, donde los sábados se concentra la mayor cantidad de vendedores y compradores.

“Sí, me enteré que iba a ver un eclipse, pero no me interesa verlo”, sostuvo Sonia, quien atendía su puesto de venta.

“Se nota que está un tanto opaco el sol. Yo pensé que era por las nubes y no por un eclipse”, indicó Marcelo, otro comerciante.

Mientras, en el centro y en la parte norte de la ciudad de Cochabamba, algunas personas sí lograron observar el eclipse con la ayuda de filtros. Además, aseguraron que no podían exponerse a los rayos de luz, tal como lo recomendaron profesionales médicos a través de los medios de comunicación.

De acuerdo con la cirujana oftalmóloga Marinela Viscarra, los rayos de luz UV (ultravioleta) del eclipse de sol fácilmente podrían llegar a causar una retinopatía y la pérdida de visión.

“La retina es la capa donde los seres humanos recibimos la imagen, y el dañar la retina podría derivar en una ceguera, no al instante, pero sí de manera paulatina”, sostuvo Viscarra.

En Santa Cruz, la gente acudió al Centro Boliviano Americano (CBA) para apreciar el fenómeno natural a través de sus telescopios o lentes con filtros. Hicieron fila para ver el eclipse y ser parte de las charlas.

En La Paz, el Planetario Max Schreier habilitó telescopios con filtros para observar el eclipse. Así, hubo varias iniciativas para ver el fenómeno astronómico.