Piden retorno de médico para tratar escoliosis de los niños en el pediátrico

Las madres de 50 niños con escoliosis, una desviación de la columna, piden el retorno de un médico especialista al pediátrico para que concluya con el tratamiento.

Una de las madres, Alicia Checa, indicó que el contrato del galeno terminó en junio, por lo que dejó a varios pacientes sin la operación, pese a contar con todos los estudios que se requerían para la intervención.

Varios gastaron más de Bs 2 mil. Otra mamá, Marcia León, dijo que los nuevos médicos que les asignaron no podrán operar, porque no tienen la especialidad. No descartan ir a La Paz, al Ministerio de Salud, para lograr el retorno.

“Pedimos al director del hospital que considere el ítem para este médico, porque no existe otro más que se dedique a realizar el tratamiento. Nos da pena ver así a los niños”, indicó.

El director del Hospital del Niño, Raúl Copana, explicó que, el año pasado, un médico especializado en columna entró a trabajar en calidad de ASO (Año de Servicio Social que hacen los galenos cuando terminan sus estudios). Aclaró que fue un ítem temporal.

Remarcó que fue un beneficio para el hospital. Señaló que se solicitó al Ministerio de Salud más ítems, pero aún no les fue asignado un especialista en columna.