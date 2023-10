Los vecinos de la Barrientos sin solución: atrapados entre comerciantes y la estación

La situación de las 12 familias de extrabajadores ferroviarios que viven en la explanada de la antigua estación de San Antonio, en la avenida Barrientos, no ha cambiado y el problema continúa sin solución. Están atrapados entre la hilera de comerciantes y la estación central.

Hay cinco ingresos precarios, dos son garajes y tres fueron casetas de comerciantes que anteriormente cedieron el espacio. Las familias deben pasar por un pasillo angosto para entrar o salir de sus viviendas. .

Para ingresar a la vivienda de una de las afectadas, Mónica Guzmán, y de otras dos familias, se pasa por un pasillo improvisado. Guzmán dijo que temen que, en época de lluvia, el lugar se inunde. Los otros accesos no son muy distintos, son pasajes oscuros e incómodos para desplazarse. Y, además, son depósitos de los comerciantes.

La Unidad Técnica de Ferrocarriles del Ministerio de Obras Públicas construyó un muro, en agosto pasado, para delimitar la propiedad de la antigua estación y la ampliación del tren metropolitano, por lo que cerró las entradas que utilizaban los propietarios de 12 viviendas en predios del Estado.

Entonces, la Alcaldía anunció que se coadyuvaría para llegar a alguna solución con los vecinos y así evitar conflictos con los comerciantes. Pero, a casi dos meses de la construcción del muro, la situación no cambia.

Según la Subalcaldía Adela Zamudio, los vecinos cuentan con un derecho de propiedad global de 4.970 metros cuadrados, pero no tienen el derecho individual en Derechos Reales.

En el pasado, intentaron realizar este trámite, pero fueron rechazados, porque no cumplen con los requisitos técnicos, como colindancias y el proyecto de urbanización.

La subalcaldesa de la comuna, Bianca Molina, explicó que se reunieron en tres ocasiones y se explicó a los vecinos que debían iniciar los trámites de regularización de sus propiedades. “A la fecha no vinieron hasta acá. Seguramente lo están preparando”, agregó.

Sin embargo, otro de los vecinos de las viviendas afectadas, Franz Rosales, aseguró que recurrirán a otras instancias para defender sus propiedades, debido a que temen ser rechazados de nuevo.

“Queremos nuestros accesos a la avenida Barrientos, es nuestro derecho como propietarios. Lo hemos adquirido cuando se capitalizó la empresa, cuando ganamos la licitación que se hizo a nivel nacional”, remarcó Guzmán.

Dijo que las 12 viviendas pagan impuestos desde 1993, unos más que otros. También pidió a la Alcaldía que acelere la solución y determine salidas para ya no vivir de manera precaria. Informó que cuentan con el aval de la justicia de Sucre que señala que estas familias son las verdaderas propietarias.



Casetas

La representante de las comerciantes de la avenida Barrientos, Lidia Ramos, dijo que, tras entregar dos casetas de su asociación y una del lado del sur, el conflicto tampoco llegó a su fin.



Indicó que las tres comerciantes que cedieron sus puestos aún no fueron reubicadas, cuando se les prometió que lo harían.

“Si nos piden que cedamos más no vamos a hacerlo. La Alcaldía no cumplió con nosotros y si lo hacemos no sabemos si nos darán reubicaciones o no. Nosotros seguimos en estado de emergencia”, remarcó.