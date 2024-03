Usuarios rechazan y un analista dice que “subir el pasaje es arma de doble filo”

Los usuarios del transporte público rechazan un incremento de los pasajes, según un sondeo que ayer hizo Los Tiempos. En tanto, un analista aseguró que la elevación es un “arma de doble filo”.

Los usuarios consideran que un incremento traería consigo otra elevación al precio de la canasta familiar. “Todo va a subir más de lo que ya está porque los productores o comerciantes dirán que el precio del pasaje es aún más, y no nos conviene”, indicó un ciudadano Carlos Martínez.

Paola Nogales, otra usuaria, dijo que para llegar a su trabajo debe tomar dos movilidades. “Obviamente no nos conviene. Apenas me hago alcanzar para mis pasajes, estudios y mis deudas. Con eso más, no. Las autoridades tienen que velar”, expresó.

Sin embargo, la subida del pasaje es un “arma de doble filo”, según el arquitecto urbanista Juan Cabrera. Indicó que para sufrir un cambio se debe realizar un mejor servicio.

El transporte informal es “medianamente” regulado en los centros, pero existe una autonomía en las periferias. “Se puede justificar el incremento, porque todo está subiendo, pero los usuarios dirán que no. Se tiene que analizar profundamente y con transparencia”, remarcó.

La Alcaldía tiene previsto considerar el pedido en el Comité de Transporte.