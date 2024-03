Conflicto municipal por obras y contra el pasaje acaba en gasificación y bloqueos

Tras una jornada marcada por amagos de enfrentamientos, gasificación y bloqueos en el centro de la ciudad, los vecinos del Distrito 9 y la Alcaldía de Cochabamba llegaron ayer a un acuerdo para mejorar los servicios básicos en la zona y el precio del pasaje.

Alrededor de las 9:00, cientos de vecinos del sur ingresaron en marcha a la plaza principal demandando mejoras en servicios como alcantarillado y salud. Además, de dar a conocer su rechazo al posible incremento del pasaje en el transporte público.

“(En) el Distrito 9, a pesar de haber recibido muchas obras, hay cosas que no están marchando bien en Cochabamba. Hay funcionarios que no están trabajando; si no nos hacen caso, vamos a tener que tomar otras medidas”, dijo el dirigente Jededías Bustillos.

El conflicto escaló antes del mediodía y resultó en la gasificación de los manifestantes, tras la agresión a los guardias municipales y a los policías que custodiaban el ingreso a las instalaciones del municipio. Dirigentes responsabilizaron de estos actos a “grupos de infiltrados”.

Luego de más de tres horas de diálogo, se firmó un acta. “Es lamentable lo que pasó hoy, pero a veces la gente, con la razón que tiene, no se puede controlar”, sostuvo Bustillos. Explicó que, en el tema del alcantarillado, el municipio realizará los informes en una semana y el hospital de Villa Israel se licitará hasta el 15 de marzo, en tema salud. “De la misma forma se irán cumpliendo los convenios rezagados”, añadió.

La Alcaldía condenó la violencia y agresividad. “Siempre está por delante el diálogo y la posibilidad de llegar a acuerdos porque estamos actuando en función de las posibilidades económica que tiene el municipio; las limitaciones no permiten que el avance que quisiéramos suceda”, sostuvo el secretario de Gobernabilidad, Gustavo Camargo.

Se acordó que la Alcaldía cubra los gastos de curación del vecino herido.

La discusión sobre el posible aumento del pasaje generó rechazo y preocupación entre los vecinos. La Alcaldía confirmó una reunión del Comité de Transporte y el problema del avasallamiento de rutas el martes.

“No es el momento ni la hora adecuada”, afirmó Bustillos. El alcalde Manfred Reyes Villa enfatizó la importancia de un consenso en la toma de decisiones.