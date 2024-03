Dos casas se derrumban en Jaihuayco y persiste la inundación en la zona sur

Las casas se remojan en las OTB Base Aérea y Jaihuayco, en el sur, por las lluvias y el rebalse de las alcantarillas. En tanto, dos casas se desplomaron y hay varias en riesgo. Los afectados claman por ayuda.

Por segundo día, ayer, las familias desfogaban el agua de sus casas con sus propios medios y sin ayuda de las brigadas de emergencia de la Alcaldía. Otros rescataban sus muebles y ropa pese al peligro de un derrumbe, según se constató en un recorrido.

La vivienda de Maribel Soliz, una de las afectadas de la Base Aérea, estuvo inundada y su tanque de agua está totalmente contaminado con aguas servidas.

“No tenemos bombas para sacar el agua, no sólo de mi casa, sino también de mi tanque. Está contaminada. Tenemos miedo de enfermarnos”, lamentó.

El mismo panorama soportan varias casas de la OTB Jaihuayco. Las calles aún están mojadas, porque varios continúan con el trabajo. Otra vecina, Julieta Prado, lamentó que la ayuda de la Alcaldía no haya alcanzado para todos y pidió una solución integral.

Dos colapsos

La antigua casas de adobe de Dora Cadina, en la zona de la Base Aérea, no resistió y se derrumbó.

“A dónde más me voy a ir. Mis vecinos me dijeron que me vaya, pero no puedo; es lo único que tengo”, contó afligida por perder su techo. Otra vivienda que colapsó fue en la OTB Jaihuayco. La familia Choquerive vio caer el muro de adobe de dos habitaciones.

Afectados

De acuerdo con la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), las inundaciones afectaron a 42 casas. El responsable de la UGR, Dennis Rosales, atribuyó la causa a la basura acumulada en los sistemas de desagües.

Sin embargo, los afectados rechazaron que el problema únicamente sea por la basura y pidieron una solución integral y no paliativa. Uno de los vecinos, Roberto Gonzales, dijo que la Alcaldía debería renovar el sistema de desagües, porque las zonas bajas son las que pagan las consecuencias.