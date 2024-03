Tras ocho años de abandono, habilitan el puente de la Independencia

El mediocampista Daniel Rojas no terminó la práctica de The Strongest ayer, salió rengueando del campo de juego... Ver más Daniel Rojas entre algodones en The Strongest

Universitario de Vinto debutará hoy (18:00) a nivel internacional, cuando enfrente en el estadio Félix Capriles a... Ver más Universitario de Vinto quiere hacer historia en la Copa Sudamericana