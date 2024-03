Activistas rechazan plan de convertir el hospital del niño en sede de oficinas

Los activistas que piden un pediátrico protestaron ayer y rechazaron el plan de convertir el edificio inconcluso del hospital del niño en oficinas para el área de salud y la Gobernación, por lo que se declararon en emergencia.

Las obras del hospital del niño en la avenida Aniceto Arce están paralizadas desde hace más de 10 años por fallas en la edificación que dio lugar a juicios contra el exalcalde Gonzalo Terceros y otros. En tanto, la construcción recién fue transferida de la Alcaldía a la Gobernación, pero sin los documentos de respaldo.

Los manifestantes se concentraron en la plaza 14 de Septiembre con pancartas con los siguientes pedidos: “Quiero hospital para mi niño”, “Alcalde, entregue los planos” y “Gobernador, concluya el hospital”.

La representante de los activistas Marisol Aguilar manifestó que continúan exigiendo los documentos que avalan la construcción de los dos bloques de la infraestructura, como el plano de construcción.

“Señor Bazoberry, usted no puede declarar que el hospital del niño va a ser unas oficinas, usted no puede hacer su chaco, porque ese dinero no es del Gobernador”, declaró.