Manfred reitera que es prematuro hablar de candidaturas y que está abocado a ser alcalde

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, reiteró este lunes que es prematuro definir candidaturas para las Elecciones Generales de 2025 y aseguró que en su momento abordará el tema.

“Yo nunca he hablado de una candidatura, he sido preguntado evidentemente. Yo creo que es muy prematuro electoralizar el país y lo que se dé se dará en su tiempo, ahora, lo importante es seguir trabajando por los intereses de Cochabamba. En mi caso he sido elegido Alcalde y lo que me interesa es lograr resultados y estamos pensando en seguir avanzando en la digitalización; estamos abocados a eso”, manifestó.

Reyes Villa está a punto de cumplir tres años en la administración municipal, en mayo. En tanto, se enfoca en el Censo de Población y Vivienda, el próximo 23 de marzo.